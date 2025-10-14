مهام الدفاع المدني المنجزة في الـ24 ساعة الماضية

أفادت ان عناصرها نفذت 71 مهمّة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالآتي:

اخماد حرائق: 39: أعشاب: 26، أعشاب وأشجار: 1، نفايات: 1، منازل: 4، مؤسسات: 2، سيارات وآلياتك 4، كهرباء: 1

انقاذ: محتجزون داخل مصعد 1

اسعاف: 24: حالات طارئة: 8، حوادث سير: 6، نقل مرضى: 10

خدمات عامة: 6

سلامة عامة: 1



