لبنان

بعد قرار ايقاف شركة "تنورين".. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Lebanon 24
14-10-2025 | 03:39
نظرا لما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة تنورين عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة أصدرت وزارة الصحة العامة البيان التالي: 
القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي اللبنانية، والوزارة تتابع بمسؤلية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه، 



باشرت وزارة الصحة العامة اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها. 

وأكدت الوزارة أن الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته ، مشددة في الوقت نفسه على التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة الشركات اللبنانية في حال التزامها بالمعايير الصحية.
