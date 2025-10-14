بعد قرار ايقاف شركة "تنورين".. هذا ما أعلنته وزارة الصحة

Advertisement

نظرا لما يتم تداوله على ووسائل الاعلام بشأن القرار الصادر عن العامة بالوكالة رقم 1931/1 تاريخ 13/10/2025 والمتضمن وقف شركة عن تعبئة مياه الشرب وبيعها في الاسواق لكونها ملوثة أصدرت البيان التالي:القرار صدر عن وزير الصحة العامة بالوكالة لوجود وزير الصحة العامة الاصيل خارج الاراضي ، والوزارة تتابع بمسؤلية مسار فحص عينات اخرى من مياه الشرب الموجودة في الاسواق باسم "تنورين" في المختبرات وهي بانتظار آخر النتائج ليبنى على الشئ مقتضاه،باشرت العامة اخذ عينات من عبوات مياه الشرب الموجودة في الاسواق والعائدة لغالبية الشركات لفحصها والتأكد من سلامتها وجودتها.وأكدت الوزارة أن الإجراء المتخذ بحق شركة "تنورين" يُلغى فورًا اذا اتخذت جميع الإجراءات الضرورية لجودة المياه وسلامتها بما يضمن صحة المواطن وسلامته ، مشددة في الوقت نفسه على التزامها الثابت بحماية صحة اللبنانيين وصون سمعة في حال التزامها بالمعايير الصحية.