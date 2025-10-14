Advertisement

لبنان

المتقاعدون في المؤسسات العامة يطالبون بتصحيح تعويضات نهاية الخدمة

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:18
A-
A+
Doc-P-1429209-638960376960816017.png
Doc-P-1429209-638960376960816017.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا تجمع الأجراء المتقاعدين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والإدارات العامة الخاضعين لقانون العمل، إلى الإسراع في تصحيح احتساب تعويضات نهاية الخدمة للذين تقاعدوا بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية، التي أدت إلى تدهور غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية.
Advertisement

وفي بيانٍ لهم، شدّد المتقاعدون على ضرورة اعتماد سعر صرف الدولار الحالي كأساس لاحتساب التعويضات، باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الظلم اللاحق بهم، مطالبين بإقرار سلفة مالية عاجلة على حساب التعويض إلى حين صدور التصحيح النهائي قانونياً.

كما دعا البيان إلى فصل معالجة تعويضات هؤلاء الأجراء عن سائر القطاعات، نظراً إلى بساطة آلية الدفع لديهم، إذ تُسدد مباشرة من المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو من الموازنة العامة. وأشار البيان إلى أن هذه المؤسسات تتمتع بقدرات مالية كافية لأنها تستوفي بدلات خدماتها بالدولار، ما يتيح لها الدفع فور اتخاذ القرار المناسب من قبل الجهات المختصة.

وكشف التجمع أنه بصدد التنسيق مع متقاعدي القطاعات الأخرى، ولا سيما العسكريين، بهدف توحيد الجهود لتحقيق المطالب المشتركة. وختم البيان بتثمين جهود الاتحاد العمالي العام ودعوته إلى زيادة الضغط على السلطات لاستعادة الحقوق المهدورة وإنصاف المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة المرفق العام.
مواضيع ذات صلة
إدارة "MIDEL" بحثت ووزير المال تعويضات نهاية الخدمة والتسويات المالية حتى 2021
lebanon 24
14/10/2025 12:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس إقتراح قانون تسوية تعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
14/10/2025 12:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله: لن يحصل أي تعديل على قانون تعويض نهاية الخدمة في الضمان
lebanon 24
14/10/2025 12:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24
لجنة المال.. لتسوية عادلة لتعويضات نهاية الخدمة
lebanon 24
14/10/2025 12:46:41 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الاتحاد العمالي العام

الصندوق الوطني للضمان

الإدارات العامة

الاتحاد العمالي

الصندوق الوطني

اتحاد العمال

صندوق الوطني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2025-10-14
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24