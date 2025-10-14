Advertisement

لبنان

لأول مرة منذ وقف إطلاق النار.. تحرّك 4 دبابات إسرائيلية في موقعي جل الدير والمالكية

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:17
تحرّكت 4 دبابات إسرائيلية في موقعي جل الدير والمالكية اثناء توجه اهالي عيترون الى كروم الزيتون وذلك لاول مرة منذ وقف اطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
