لبنان

اصوات انفجارات في السلسلة الشرقية.. اليكم ما يجري

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:22
هزت اصوات انفجارات مدفعية وصاروخية السلسلة الشرقية لجبال لبنان، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
وأشارت المعلومات الى ان هذه الانفجارات مصدرها حقول رماية الطيبة حيث يقوم الجيش بعمليات تدريب بالذخيرة الحية على المقلب الشرقي للسلسلة الشرقية.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24