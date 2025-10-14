25
لبنان
اصوات انفجارات في السلسلة الشرقية.. اليكم ما يجري
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
هزت اصوات انفجارات مدفعية وصاروخية السلسلة الشرقية لجبال
لبنان
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
وأشارت المعلومات الى ان هذه الانفجارات مصدرها حقول رماية
الطيبة
حيث يقوم الجيش بعمليات تدريب بالذخيرة الحية على المقلب الشرقي للسلسلة الشرقية.
