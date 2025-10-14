معسكر الذكاء الاصطناعي يجمع الجيش وطلاب LAU في تجربة رائدة

Advertisement

نظّمت الأميركية (LAU) في حرمها بجبيل معسكراً تدريبياً مكثفاً في مجال ، بالتعاون مع الكلية الحربية في ، بمشاركة 200 تلميذ ضابط و12 قائداً وضابط تدريب، ضمن المرحلة الثانية من برنامج التعاون المشترك بين الجانبين.واستند المعسكر إلى نجاح ورشة العمل التمهيدية التي أقيمت في الكلية الحربية في الماضي، واشتمل على سلسلة من الجلسات التطبيقية تناولت مجالات الأمن السيبراني، والروبوتات، والهندسة الفورية باستخدام ChatGPT، وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات العسكرية والطبية والتعليمية.قاد الجلسات مجموعة من أساتذة الجامعة وخبرائها، من بينهم الدكتور خليل مرشاد الذي تحدث عن الحرب السيبرانية، والدكتور ستيفان حول أخلاقيات الحوكمة في الذكاء الاصطناعي، والدكتورة سمر عاد التي قدمت تدريباً متقدماً في استخدام تقنيات الذكاء التفاعلي، إلى جانب عروض ميدانية في مختبرات الهندسة والمحاكاة الطبية بإشراف فريق أكاديمي متخصص.وأشاد قائد الكلية الحربية العميد فادي أبو حيدر بالمبادرة واعتبرها نموذجاً للتعاون البنّاء بين الجيش والجامعات، فيما أكدت الدكتورة سمر عاد أنّ المعسكر تجاوز الإطار الأكاديمي التقليدي ليصبح جسراً وطنياً بين التعليم والخدمة العامة.كما أثنى نائب جو تكلي على التجربة، مشيراً إلى أنها تجسد رؤية LAU في تعزيز الابتكار والتأثير الاجتماعي من خلال الشراكة مع المؤسسات الوطنية.واختُتم المعسكر بكلمات شكر من الضباط والطلاب المشاركين الذين عبّروا عن فخرهم بهذه التجربة التي أرست نموذجاً جديداً من التكامل بين المعرفة العسكرية والأكاديمية، وأكدت أن الذكاء الاصطناعي بات اليوم ركناً أساسياً في مستقبل الأمن والدفاع الوطني.