بعد المياه.. رضا يدعو إلى الكشف عن نوعية عبوات تعبئتها

بعد الضجة الكبيرة التي أثيرت أمس الإثنين، بسبب تلوث مياه شركة ، طالب رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدولية وعضو مجلس ، البروفسور رائف رضا، "بإجراء كشف شامل على معامل تعبئة مياه الشرب في ، للتحقق من مصدر المياه ونوعيتها، ولا سيما تلك التي تُباع كمياه مكرّرة في الغالونات وتُوزَّع على المنازل أو عبر الصهاريج".وأشار في بيان إلى أن "المياه الملوثة تُعدّ مصدرًا رئيسيًا للأمراض المعدية وغيرها"، داعيًا إلى"فحص شبكات المياه المتصلة بخطوط التعبئة، والتأكد من عدم اختلاطها بأنابيب الصرف الصحي، لما يشكّله من خطر انتشار أنواع من الجراثيم لا تُرى بالعين المجرّدة".كما شدّد على "ضرورة نوعية العبوات المستخدمة في تعبئة المياه، إذ قد تتفاعل كيميائيًا مع الماء وتُطلق جزيئيات ضارّة قد تكون مسبّبة للسرطان".