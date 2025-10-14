Advertisement

لبنان

بالصور: عودة طيور البجع الأبيض إلى بحيرة القرعون

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:30
عادت طيور البجع الأبيض لتحلّق وتستريح في بحيرة القرعون ضمن رحلتها السنوية عبر شرق المتوسط.
وتشكّل هذه العودة مؤشراً بيئياً مهماً على تحسّن الظروف الإيكولوجية في البحيرة ونجاح الجهود المبذولة لحماية النظام البيئي لنهر الليطاني ومحيطه.

وتواصل المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عملها لحماية هذا الموئل الطبيعي وتأمين بيئة نظيفة ومستدامة تتيح استمرار تنوع الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.
 
