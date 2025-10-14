بالصور: عودة طيور البجع الأبيض إلى بحيرة القرعون

عادت طيور البجع الأبيض لتحلّق وتستريح في ضمن رحلتها السنوية عبر شرق المتوسط.

وتشكّل هذه العودة مؤشراً بيئياً مهماً على تحسّن الظروف الإيكولوجية في البحيرة ونجاح الجهود المبذولة لحماية النظام البيئي لنهر ومحيطه.



وتواصل عملها لحماية هذا الطبيعي وتأمين بيئة نظيفة ومستدامة تتيح استمرار تنوع الطيور المهاجرة والمقيمة على حد سواء.