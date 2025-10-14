خرج لممارسة الرياضة في بلدة عين عطا.. ولم يعد

Advertisement

فُقد الشاب مالك غازي منذ بعدما خرج بمفرده لممارسة الرياضة في جبل بلدة – قضاء ولم يعد إلى منزله.من لديه معلومات عن مكان تواجده، يرجى التواصل على الرقم: 03318505.