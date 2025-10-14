Advertisement

لبنان

خرج لممارسة الرياضة في بلدة عين عطا.. ولم يعد

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:36
فُقد الشاب مالك غازي منذ يوم الأحد بعدما خرج بمفرده لممارسة الرياضة في جبل بلدة عين عطا – قضاء راشيا ولم يعد إلى منزله. 
من لديه معلومات عن مكان تواجده، يرجى التواصل على الرقم: 03318505. 
 
