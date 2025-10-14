تقديرًا لتضحياتهم.. المشرق يقدم حسمًا خاصًا لعناصر الدفاع المدني

Advertisement

زار رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمستشفى المشرق الدكتور أنطوان ، للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن ، يرافقه المدير التنفيذي للمستشفى السيد ، حيث تمّ البحث ،بحسب بيان" في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الصحية والخدماتية .وHعلن معلوف خلال اللقاء عن مبادرة لدعم عناصر الدفاع المدني، تقضي بتقديم" حسم خاص للعناصر المثبّتين والمتطوّعين على الخدمات الطبية في المستشفى، وذلك تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة المجتمع".وأكد أنها "تأتي في إطار دعم المستشفى للمؤسسات الوطنية، وتقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني في مختلف الظروف".، قدر العميد ، مشيدًا "بروح التعاون والمسؤولية الاجتماعية التي يبديها في سبيل تعزيز الجهوزية وخدمة المصلحة العامة".