25
o
بيروت
24
o
طرابلس
25
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
25
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
8
o
بشري
19
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تقديرًا لتضحياتهم.. المشرق يقدم حسمًا خاصًا لعناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
14-10-2025
|
04:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمستشفى المشرق الدكتور أنطوان
معلوف
،
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن
عماد خريش
، يرافقه المدير التنفيذي للمستشفى السيد
جورج عبود
، حيث تمّ البحث ،بحسب بيان" في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الصحية والخدماتية .
Advertisement
وHعلن معلوف خلال اللقاء عن مبادرة لدعم عناصر الدفاع المدني، تقضي بتقديم" حسم خاص للعناصر المثبّتين والمتطوّعين على الخدمات الطبية في المستشفى، وذلك تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة المجتمع".
وأكد أنها "تأتي في إطار دعم المستشفى للمؤسسات الوطنية، وتقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني في مختلف الظروف".
من جهته
، قدر العميد
خريش
هذه المبادرة
، مشيدًا "بروح التعاون والمسؤولية الاجتماعية التي يبديها
مستشفى المشرق
في سبيل تعزيز الجهوزية وخدمة المصلحة العامة".
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع: الجيش يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
Lebanon 24
وزير الدفاع: الجيش يقدّم أغلى التضحيات دفاعًا عن الاستقرار في الجنوب
14/10/2025 12:47:35
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بقيمة 5000 دولار... الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات لعناصر الدفاع المدني في صور
Lebanon 24
بقيمة 5000 دولار... الكتيبة الكورية في "اليونيفيل" تقدم مساعدات لعناصر الدفاع المدني في صور
14/10/2025 12:47:35
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
Lebanon 24
لقاء بين عبد المسيح وخريش بحث في سبل دعم عناصر الدفاع المدني
14/10/2025 12:47:35
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
خريش: نعمل على دعم عناصر الدفاع المدني للقيام بواجبهم الإنساني والوطني
Lebanon 24
خريش: نعمل على دعم عناصر الدفاع المدني للقيام بواجبهم الإنساني والوطني
14/10/2025 12:47:35
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى المشرق
المدير العام
هذه المبادرة
جورج عبود
عماد خريش
من جهته
عميد ال
معلوف
تابع
قد يعجبك أيضاً
القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟
Lebanon 24
القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟
05:43 | 2025-10-14
14/10/2025 05:43:20
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة من ماكرون إلى الرئيس عون... هذا ما تضمّنته عن لبنان
Lebanon 24
رسالة من ماكرون إلى الرئيس عون... هذا ما تضمّنته عن لبنان
05:24 | 2025-10-14
14/10/2025 05:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي
Lebanon 24
تعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي
05:22 | 2025-10-14
14/10/2025 05:22:26
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
Lebanon 24
وزير الداخلية زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
05:12 | 2025-10-14
14/10/2025 05:12:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"صحة الناس أولاً".. وزارة العمل تدخل على خط أزمة "مياه تنورين"
Lebanon 24
"صحة الناس أولاً".. وزارة العمل تدخل على خط أزمة "مياه تنورين"
05:10 | 2025-10-14
14/10/2025 05:10:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
Lebanon 24
القرار صدر... منع شركة شهيرة جدّاً من تعبئة المياه وسحب منتجاتها
08:58 | 2025-10-13
13/10/2025 08:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:43 | 2025-10-14
القاضي عبود عقد إجتماعاً مع المحققين العدليين... ماذا طلب منهم؟
05:24 | 2025-10-14
رسالة من ماكرون إلى الرئيس عون... هذا ما تضمّنته عن لبنان
05:22 | 2025-10-14
تعاون بين وزارة الزراعة والاتحاد الأوروبي لمواجهة التغير المناخي
05:12 | 2025-10-14
وزير الداخلية زار مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام
05:10 | 2025-10-14
"صحة الناس أولاً".. وزارة العمل تدخل على خط أزمة "مياه تنورين"
05:00 | 2025-10-14
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 12:47:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24