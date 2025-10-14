Advertisement

تقديرًا لتضحياتهم.. المشرق يقدم حسمًا خاصًا لعناصر الدفاع المدني

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:54
 زار رئيس مجلس إدارة والمدير العام لمستشفى المشرق الدكتور أنطوان معلوف، المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، يرافقه المدير التنفيذي للمستشفى السيد جورج عبود، حيث تمّ البحث ،بحسب بيان" في سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين في المجالات الصحية والخدماتية .
وHعلن معلوف خلال اللقاء عن مبادرة لدعم عناصر الدفاع المدني، تقضي بتقديم" حسم خاص للعناصر المثبّتين والمتطوّعين على الخدمات الطبية في المستشفى، وذلك تقديرًا لتضحياتهم وجهودهم في خدمة المجتمع".

وأكد أنها "تأتي في إطار دعم المستشفى للمؤسسات الوطنية، وتقديرًا للدور الإنساني الكبير الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني في مختلف الظروف".

من جهته، قدر العميد خريش هذه المبادرة، مشيدًا "بروح التعاون والمسؤولية الاجتماعية التي يبديها مستشفى المشرق في سبيل تعزيز الجهوزية وخدمة المصلحة العامة".

 
