Advertisement

لبنان

في ذكرى تغييب الأبوين الأنطونيين.. صلاة ودموع في دير مار يوحنا القلعة تُجدّد النداء للحقيقة

Lebanon 24
14-10-2025 | 04:59
A-
A+
Doc-P-1429229-638960401605638314.png
Doc-P-1429229-638960401605638314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أحيا دير مار يوحنا القلعة في بيت مري قداسًا احتفاليًا في ذكرى تغييب الأبوين الأنطونيين ألبير شرفان وسليمان أبي خليل، ترأسه الرئيس العام للرهبانية الأنطونية المارونية الأباتي جوزف بو رعد، وشارك فيه وزير الثقافة غسان سلامة ممثّلًا رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، إلى جانب شخصيات سياسية وقضائية وأمنية وإعلامية وأهالي المغيبين.
Advertisement

خلال القداس، الذي خدمته المرنمة تريز عون بمرافقة الأب إيلي سميا الأنطوني، رُفعت الصلوات على نية الأبوين المغيبين وجميع المختطفين والأسرى، وعلى نية السلام في لبنان.

وألقى رئيس الدير الأب بشارة إيليا كلمة مؤثرة استعاد فيها مسيرة الأبوين شرفان وأبي خليل، واصفًا قضيتهما بأنها "ليست مأساة تغييب فحسب، بل ملحمة شهادة لم تكتمل بعد"، مؤكدًا أن حضورهما الروحي لا يزال نابضًا في أرجاء الدير "صوتًا للحق وصمتًا للرجاء".
وأشار إلى أن مرور 35 عامًا على تغيبهما لم يُضعف الإيمان بعودتهما، وقال: "لسنا من قوم يخافون الشهادة، فقد نذرنا أنفسنا للموت عن العالم وللحياة من أجل الملكوت".

أما الأباتي بو رعد، فشدد في عظته على أن ذكرى 13 تشرين تبقى "جرحًا مفتوحًا في قلب الدير والرهبانية وضمير الكنيسة"، معتبرًا أن غياب الأبوين هو "حضور كامل في الحضرة الإلهية"، وأن الشهادة التي قدماها "تحولت إلى نور يُضيء درب الإيمان".
وقال: “كما حول المسيح الصليب إلى مجد والموت إلى حياة، نحيا رجاء القيامة مع كل الشهداء الذين قدّموا ذواتهم في سبيل الحقيقة والحرية والإيمان".

من جهته، عبّر الوزير سلامة عن تقديره العميق للرهبانية الأنطونية، شاكرًا إياها على "تضحياتها وشهادتها الحية في سبيل الإنسان والحياة"، مؤكّدًا أن الرهبانية "ستبقى علامة إيمان وعطاء ورسالة رجاء في قلب الوطن".

وفي ختام القداس، تم تقديم درعين تقديريين إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ووزير الثقافة غسان سلامة، عربون وفاء وتقدير للرعاية والمشاركة في هذا الحدث الروحي والوطني.
 
(الوكالة لوطنية)
مواضيع ذات صلة
البطريرك الراعي يدشّن دير مار شربل الجديد في فرنسا: فُلكُ صلاة ونبعُ سلام (صور)
lebanon 24
14/10/2025 12:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل في ذكرى تغييب الامام الصدر: لا تغيب عن ضمير الوطن
lebanon 24
14/10/2025 12:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الثقافة عن قلعة بعلبك: هذه الإشاعات لا تمت للحقيقة بصلة!
lebanon 24
14/10/2025 12:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب في ذكرى تغييب الامام الصدر: دعوة الرئيس بري تمثلنا بكل ما ورد فيها
lebanon 24
14/10/2025 12:47:41 Lebanon 24 Lebanon 24

العماد جوزاف عون

المارونية

الماروني

الجمهوري

الشهداء

من جهته

جمهورية

الصليب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:43 | 2025-10-14
05:24 | 2025-10-14
05:22 | 2025-10-14
05:12 | 2025-10-14
05:10 | 2025-10-14
05:00 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24