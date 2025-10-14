"صحة الناس أولاً".. وزارة العمل تدخل على خط أزمة "مياه تنورين"

Advertisement

أصدر وزير العمل بيانًا أكد فيه أن تتابع عن كثب وبجدية ملف شركة "مياه "، على خلفية التطورات الأخيرة التي أدّت إلى إقفال الشركة بقرار من ، وما رافق ذلك من قلق مشروع لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم.وشدّد الوزير أن الوزارة تدعم القرار الصادر عن لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، مؤكّدًا في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع العاملين المتأثرين بالقرار، وحرصها على ضمان حقوقهم وصون أمنهم الاجتماعي والمعيشي.وأوضح البيان أن وزارة العمل تنسّق بشكل متواصل مع العامة الدكتور ركان ، الذي شدّد على أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الصحة العامة، مؤكّدًا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات السريعة والعادلة التي تضمن عدم إلحاق الظلم بالشركة. وأضاف البيان أن الجانبين سيبقيان على تنسيق دائم في هذا الملف، حفاظًا على كرامة أصحاب العمل، مع التأكيد أن صحة المواطنين تبقى فوق كل اعتبار.ودعت وزارة العمل في ختام بيانها الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الخطوات الكفيلة بحماية العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.