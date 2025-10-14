26
لبنان
"صحة الناس أولاً".. وزارة العمل تدخل على خط أزمة "مياه تنورين"
Lebanon 24
14-10-2025
|
05:10
أصدر وزير العمل
الدكتور محمد
حيدر
بيانًا أكد فيه أن
وزارة العمل
تتابع عن كثب وبجدية ملف شركة "مياه
تنورين
"، على خلفية التطورات الأخيرة التي أدّت إلى إقفال الشركة بقرار من
وزارة الصحة العامة
، وما رافق ذلك من قلق مشروع لدى الموظفين والعمال وعائلاتهم.
وشدّد الوزير
حيدر على
أن الوزارة تدعم القرار الصادر عن
وزارة الصحة
لما له من أهمية في حماية صحة وسلامة المواطنين، مؤكّدًا في الوقت نفسه وقوفها الكامل إلى جانب جميع العاملين المتأثرين بالقرار، وحرصها على ضمان حقوقهم وصون أمنهم الاجتماعي والمعيشي.
وأوضح البيان أن وزارة العمل تنسّق بشكل متواصل مع
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
، الذي شدّد على أن الهدف الأساسي من القرار هو حماية الصحة العامة، مؤكّدًا أنه لن يتردد في اتخاذ الإجراءات السريعة والعادلة التي تضمن عدم إلحاق الظلم بالشركة. وأضاف البيان أن الجانبين سيبقيان على تنسيق دائم في هذا الملف، حفاظًا على كرامة أصحاب العمل، مع التأكيد أن صحة المواطنين تبقى فوق كل اعتبار.
ودعت وزارة العمل في ختام بيانها الجميع إلى التحلي بالهدوء والثقة، مؤكدة أنها ستواصل التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ كل الخطوات الكفيلة بحماية العاملين وضمان استقرارهم المهني والاجتماعي.
واختُتم البيان بالتشديد على أن مصلحة العمال وأصحاب العمل وكرامتهم تبقى في صلب أولويات وزارة العمل، معتبرة أن الوقوف إلى جانبهم في هذه المرحلة الدقيقة واجب وطني وأخلاقي لا تهاون فيه.
