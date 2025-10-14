Advertisement

لبنان

رسالة من ماكرون إلى الرئيس عون... هذا ما تضمّنته عن لبنان

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:24
A-
A+
Doc-P-1429240-638960415882080779.jpg
Doc-P-1429240-638960415882080779.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة إلى الرئيس جوزاف عون جاء فيها: 
Advertisement
 
"نحن مصمّمون على تنظيم مؤتمرين لدعم لبنان؛ الأوّل مخصّص لدعم الجيش اللبناني، والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه، كما أحيّي القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية اللبنانية". 
 
 
مواضيع ذات صلة
ترامب يسلّم بوتين رسالة من ميلانيا... هذا ما تضمنته
lebanon 24
14/10/2025 16:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
اقترب منه وهمس في أذنه.. رسالة سلمها روبيو لترامب في خضم مؤتمره الصحافي هذا ما تضمنته (فيديو)
lebanon 24
14/10/2025 16:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: لبنان متمسك بأن يبقى أرض لقاء لا صدام وأرض رسالة لا ساحة نزاع
lebanon 24
14/10/2025 16:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: رسالة لبنان واضحة وهي عدم تدخل إيران في الشؤون اللبنانية
lebanon 24
14/10/2025 16:09:27 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الفرنسي إيمانويل

الفرنسي إيمانويل

إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي

الجيش اللبناني

إيمانويل ماكر

الرئيس عون

جوزاف عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:14 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24