رسالة من ماكرون إلى الرئيس عون... هذا ما تضمّنته عن لبنان

وجه رسالة إلى الرئيس جاء فيها:

Advertisement

"نحن مصمّمون على تنظيم مؤتمرين لدعم ؛ الأوّل مخصّص لدعم ، والثاني للنهوض بلبنان وإعادة الإعمار فيه، كما أحيّي القرارات الشجاعة التي اتخذتها لتحقيق حصرية السلاح في يد القوات الشرعية ".