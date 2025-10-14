Advertisement

لبنان

نصار: الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضدّ الجيش

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:05
قال وزير العدل عادل نصار، إنّ "الاتفاقية مع سوريا لا تشمل المتورطين في المعارك ضدّ الجيش".
وأضاف نصار: "تطرقت مع نظيري السوري إلى الاغتيالات في لبنان، أيام النظام السابق".
 
