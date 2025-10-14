بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"

قال رئيس مجلس إدارة "مياه " ، "نخضع دورياً لفحصوات، وكافة النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة "تنورين" للمواصفات".

وأضاف مخول في مؤتمر صحافيّ: "لم نكن يوما خارج الدولة، وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن".

وتابع: "نحتفظ بحقّنا في اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا، وأولويتنا تبقى التعامل مع وتصويب الخطأ لا يعني التصادم".

وأشار مخول إلى أنّ "الخطأ وارد وقد يكون حصل، وهناك علامة إستفهام، ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود أيّ بكتيريا".

وقال إنّ " ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا"، وأضاف: "لم نتبلغ بالقرار من الوزارة، وعلمنا به أوّلاً من وسائل التواصل الإجتماعيّ".