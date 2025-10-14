Advertisement

لبنان

بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:07
قال رئيس مجلس إدارة "مياه تنورين" جورج مخول، "نخضع دورياً لفحصوات، وكافة النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة "تنورين" للمواصفات".
وأضاف مخول في مؤتمر صحافيّ: "لم نكن يوما خارج الدولة، وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن".
 
 
وتابع: "نحتفظ بحقّنا في اتّخاذ كلّ الإجراءات اللازمة لاحترام سمعتنا ومكانتنا، وأولويتنا تبقى التعامل مع مؤسسات الدولة وتصويب الخطأ لا يعني التصادم".
 
 
وأشار مخول إلى أنّ "الخطأ وارد وقد يكون حصل، وهناك علامة إستفهام، ومنذ أن نشأت الشركة لم يظهر أي فحص وجود أيّ بكتيريا".
 
 
وقال إنّ "مختبر مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا"، وأضاف: "لم نتبلغ بالقرار من الوزارة، وعلمنا به أوّلاً من وسائل التواصل الإجتماعيّ".
 
