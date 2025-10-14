Advertisement

لبنان

تنورين... التدقيق قبل التشهير

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-10-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1429262-638960454682399437.jpg
Doc-P-1429262-638960454682399437.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أسئلة كثيرة صاحبت قضية مياه تنورين، وهي أسئلة محقة. كان من الممكن تلافي هذه الفضيحة بكل بساطة لو اتّخذت الاجراءات الضرورية بالنسبة إلى إعادة النظر بالفحوصات المخبرية لعينات من المياه غير المعروفة المصدر، ولكن التسرع في إصدار قرار بهذه الخطورة في غياب وزير الصحة الأصيل قد أثار موجة من الشبهات، خصوصا أن عددا كبيرا من موظفي شركة تعبئة "مياه تنورين" قد أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم، على أن يترك المسار القضائي لاتمام اجراءاته القانونية، وذلك لإظهار الحقيقة، ولكشف مستورات ما تم اتخاذه من تدبير يمكن وصفه بأنه كان " متسرعا".
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
ترامب: رفعت دعوى قضائية ضد صحيفة نيويورك تايمز بتهمة التشهير بقيمة 15 مليار دولار
lebanon 24
14/10/2025 16:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بتهمة التشهير.. توقيف صانع محتوى عربي شهير
lebanon 24
14/10/2025 16:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة مياه تنورين في مؤتمر صحفي: نخضع دوريا لفحصوات وكافة النتائج تثبت وبشكل قاطع مطابقة تنورين للمواصفات ولم نكن يوما خارج الدولة وكنا شركاء أساسيين في كل ما يحمي صحة المواطن
lebanon 24
14/10/2025 16:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
lebanon 24
14/10/2025 16:10:01 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

رادار لبنان24

وزير الصحة

تنورين

الفضي

ستورا

بريت

بيرا

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:14 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24