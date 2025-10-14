تنورين... التدقيق قبل التشهير

أسئلة كثيرة صاحبت قضية مياه ، وهي أسئلة محقة. كان من الممكن تلافي هذه الفضيحة بكل بساطة لو اتّخذت الاجراءات الضرورية بالنسبة إلى إعادة النظر بالفحوصات المخبرية لعينات من المياه غير المعروفة المصدر، ولكن التسرع في إصدار قرار بهذه الخطورة في غياب الأصيل قد أثار موجة من الشبهات، خصوصا أن عددا كبيرا من موظفي شركة تعبئة "مياه تنورين" قد أصبحوا مهددين بلقمة عيشهم، على أن يترك المسار القضائي لاتمام اجراءاته القانونية، وذلك لإظهار الحقيقة، ولكشف مستورات ما تم اتخاذه من تدبير يمكن وصفه بأنه كان " متسرعا".

