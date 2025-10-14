Advertisement

لبنان

الخطيب يزور الناجية أماني بزي ويثني على صبرها وإيمانها

Lebanon 24
14-10-2025 | 05:51
زار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، قبل ظهر اليوم مستشفى الجامعة الأميركية حيث اطمأنّ على الجريحة أماني بزي التي فقدت زوجها وأطفالها الثلاثة في الغارة الإسرائيلية على مدينة بنت جبيل في 21 أيلول الماضي. وأعرب الشيخ الخطيب عن خالص تعازيه للسيدة بزي وتمنى لها ولابنتها أسيل الشفاء العاجل.
وقال الشيخ الخطيب بعد الزيارة: "جئنا لنعزي ونواسي السيدة أماني، فوجئنا منها بدروس في الصبر والإيمان والرباطة. تفخر بشهادة زوجها وأطفالها، معتبرة أن اختيار الله لهم قد جعلهم شهداء في سبيل قضية المقاومة". وأضاف: "نستلهم من هذه الإرادة والصبر أملاً كبيراً في النصر على العدو، ونفتخر بأماني وأسرتها وبمواقفهم التي تعلّم الناس مواجهة العدوان وعدم الاستسلام".
 
 
وختم بدعائه للمرحومين بالرحمة، واصفًا ما حصل بـ"جريمة نكراء" تنمّ عن استمرارية العدوان، وموجّهًا نداءً إلى المجتمع الدولي الذي وصفه بأنه لا يزال متفرّجًا أمام هذه الجرائم.
