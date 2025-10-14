الخطيب يزور الناجية أماني بزي ويثني على صبرها وإيمانها

Advertisement

زار المجلس الإسلامي الأعلى، العلامة الشيخ ، قبل ظهر اليوم مستشفى الجامعة الأميركية حيث اطمأنّ على الجريحة أماني بزي التي فقدت زوجها وأطفالها الثلاثة في الغارة على مدينة بنت في 21 أيلول الماضي. وأعرب الشيخ الخطيب عن خالص تعازيه للسيدة بزي وتمنى لها ولابنتها أسيل الشفاء العاجل.وقال الشيخ الخطيب بعد الزيارة: "جئنا لنعزي ونواسي السيدة أماني، فوجئنا منها بدروس في الصبر والإيمان والرباطة. تفخر بشهادة زوجها وأطفالها، معتبرة أن اختيار الله لهم قد جعلهم في سبيل قضية ". وأضاف: "نستلهم من هذه الإرادة والصبر أملاً كبيراً في النصر على العدو، ونفتخر بأماني وأسرتها وبمواقفهم التي تعلّم الناس مواجهة العدوان وعدم الاستسلام".