هل ستتوقف خدمات معمل حبالين في جبيل؟

نفى بلديات في بيان، ما يتم تداوله عن وجود توجه لإقفال معمل حبالين لجمع النفايات في ، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا.وقال مرتينوس: "من أهم المشاريع التي أنجزتها خلال رئاستي لاتحاد بلديات هو معمل حبالين، الذي أصبح نموذجًا يحتذى به في معالجة النفايات على مستوى الأقضية والمحافظات كافة".