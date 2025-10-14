Advertisement

لبنان

هل ستتوقف خدمات معمل حبالين في جبيل؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:33
A-
A+
Doc-P-1429264-638960458808731385.jpg
Doc-P-1429264-638960458808731385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نفى رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل فادي مرتينوس في بيان، ما يتم تداوله عن وجود توجه لإقفال معمل حبالين لجمع النفايات في القضاء، مؤكدًا أن هذه الأخبار عارية عن الصحة تمامًا.
Advertisement

وقال مرتينوس: "من أهم المشاريع التي أنجزتها خلال رئاستي لاتحاد بلديات جبيل هو معمل حبالين، الذي أصبح نموذجًا يحتذى به في معالجة النفايات على مستوى الأقضية والمحافظات اللبنانية كافة".
مواضيع ذات صلة
خدمات "أوجيرو" توقفت في هذه المناطق
lebanon 24
14/10/2025 16:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين من الدوحة: نعمل على دمج خدمات الصحة النفسية ضمن الرعاية الأولية
lebanon 24
14/10/2025 16:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
التحكم المروري: حركة المرور كثيفة على المسلك الشرقي لأوتوستراد جبيل بسبب أعمال صيانة في المحلة
lebanon 24
14/10/2025 16:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ورشة عمل لرؤساء بلديات إقليم جبل عامل ونوابهم في أقضية صور وبنت جبيل ومرجعيون
lebanon 24
14/10/2025 16:10:15 Lebanon 24 Lebanon 24

اتحاد بلديات جبيل

فادي مرتينوس

أخبار عارية

رئيس اتحاد

قضاء جبيل

اللبنانية

القضاء

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:14 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24