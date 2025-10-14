Advertisement

لبنان

مخزومي بحث ودريان بالتطورات الإقليمية والمشاريع الإنمائية في بيروت

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:39
استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من "منتدى حوار بيروت"، حيث بحثا التطورات الإقليمية، والمشاريع الإنمائية والاجتماعية في لبنان.
وأشار مخزومي إلى اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر، مؤكدًا أنه خطوة جريئة نحو السلام ونموذج للتعاون العربي والدولي، مشيدًا بدور الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وجهود مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية السعودية. وأشاد أيضًا بـالجهود السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإقناع 158 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة.

ودعا مخزومي لبنان إلى الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي وتعزيز الدولة الشرعية، مؤكدًا أن السلام ليس ضعفًا بل شجاعة ووعي ومسؤولية، وأنه لا قيام لدولة قوية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية. كما شدد على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات لحماية الوحدة الوطنية واستقلال لبنان.

وناقش مخزومي مع المفتي أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية والخدماتية التي تنفذها مؤسسة مخزومي بالشراكة مع بلدية بيروت، من بينها: تحسين الإضاءة والسلامة العامة، تعبيد الطرقات، تشغيل وصيانة إشارات السير، معالجة الصرف الصحي، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية منذ عام 1997.

كما أطلع المفتي على مبادرة المنتدى ومؤسسة مخزومي لبناء "مسجد الحسنيْن" (مسجد التوبة) في بيروت، كرمز ديني وثقافي يعكس قيم الإيمان والوحدة والاعتدال، مؤكدًا تعاون المجلس البلدي لتسهيل المشروع.

في الختام، شدد مخزومي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، باعتبارها أساس الشرعية وتجديد الحياة الديمقراطية في لبنان.
 
 
