مخزومي بحث ودريان بالتطورات الإقليمية والمشاريع الإنمائية في بيروت

استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، النائب فؤاد مخزومي على رأس وفد من "منتدى حوار "، حيث بحثا التطورات الإقليمية، والمشاريع الإنمائية والاجتماعية في .وأشار مخزومي إلى اتفاق السلام التاريخي الذي وُقّع في مصر، مؤكدًا أنه خطوة جريئة نحو السلام ونموذج للتعاون العربي والدولي، مشيدًا بدور الرئيس الأميركي ، وجهود مصر وقطر وتركيا والمملكة العربية . وأشاد أيضًا بـالجهود السعودية بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لإقناع 158 دولة بالاعتراف بدولة فلسطين في .ودعا مخزومي لبنان إلى الاستفادة من هذا المناخ الإيجابي وتعزيز الدولة الشرعية، مؤكدًا أن السلام ليس ضعفًا بل شجاعة ووعي ومسؤولية، وأنه لا قيام لدولة قوية في ظل وجود سلاح خارج الشرعية. كما شدد على حصر السلاح بيد الدولة وإنهاء ظاهرة الميليشيات لحماية الوحدة الوطنية واستقلال لبنان.وناقش مخزومي مع المفتي أوضاع العاصمة بيروت والمشاريع الإنمائية والخدماتية التي تنفذها مؤسسة مخزومي بالشراكة مع بلدية بيروت، من بينها: تحسين الإضاءة والسلامة العامة، تعبيد الطرقات، تشغيل وصيانة إشارات السير، معالجة الصرف الصحي، إضافةً إلى المبادرات الاجتماعية والتعليمية والصحية والبيئية منذ عام 1997.كما أطلع المفتي على مبادرة المنتدى ومؤسسة مخزومي لبناء "مسجد الحسنيْن" (مسجد التوبة) في بيروت، كرمز ديني وثقافي يعكس قيم الإيمان والوحدة والاعتدال، مؤكدًا تعاون المجلس البلدي لتسهيل المشروع.في الختام، شدد مخزومي على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد، باعتبارها أساس الشرعية وتجديد الحياة الديمقراطية في لبنان.