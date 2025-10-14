

بعد إعلان عن العثور على بكتيريا "pseudomonas aeruginosa" في عيّنات من "مياه "، كشف مصدر طبيّ أنّ "هذه الباكتيريا لا تُشكّل خطراً على الإنسان، الذي يتمتّع بصحّة جيّدة".

وحذّر المصدر الطبيّ عبر " "، من أنّ هذه البكتيريا تُشكّل خطراً كبيراً على مرضى السرطان".



وأضاف أنّ "عبوات مياه "تنورين" موجودة في أغلبيّة المستشفيات، أو يجلبها المرضى معهم عند دخولهم إلى المستشفى، والبكتيريا أيضاً تُهدّد صحّة بعض المرضى الذين لديهم مشاكل في المناعة، أو الذين خضعوا لعمليّات جراحيّة، قد تُسبّب في ما بعد ظهور عددٍ من البكتيريا".