لبنان

بعد الاعلان عن العثور عليها في "مياه تنورين"... ما هي خطورة الـ"pseudomonas"؟

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:55
بعد إعلان وزارة الصحة عن العثور على بكتيريا "pseudomonas aeruginosa" في عيّنات من "مياه تنورين"، كشف مصدر طبيّ أنّ "هذه الباكتيريا لا تُشكّل خطراً على الإنسان، الذي يتمتّع بصحّة جيّدة".
وحذّر المصدر الطبيّ عبر "لبنان 24"، من أنّ هذه البكتيريا تُشكّل خطراً كبيراً على مرضى السرطان".

وأضاف أنّ "عبوات مياه "تنورين" موجودة في أغلبيّة المستشفيات، أو يجلبها المرضى معهم عند دخولهم إلى المستشفى، والبكتيريا أيضاً تُهدّد صحّة بعض المرضى الذين لديهم مشاكل في المناعة، أو الذين خضعوا لعمليّات جراحيّة، قد تُسبّب في ما بعد ظهور عددٍ من البكتيريا".
المصدر: خاص "لبنان 24"
