لبنان

بشأن خدمات ليبان بوست.. بيان من الأمن العام

Lebanon 24
14-10-2025 | 06:57
أعلنت المديرية العامة للأمن العام، عن بدء شركة ليبان بوست اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات الأمن العام الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي:
