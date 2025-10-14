26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بشأن خدمات ليبان بوست.. بيان من الأمن العام
Lebanon 24
14-10-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
المديرية العامة للأمن العام
، عن بدء
شركة ليبان بوست
اعتباراً من 15 تشرين الأول 2025 بإستقبال معاملات
الأمن العام
الجديدة بالإضافة إلى الخدمات المقدّمة عبرها حالياً وفقاً للجدول التالي:
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام
Lebanon 24
بيانٌ توضيحيّ من الأمن العام
14/10/2025 16:10:41
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الداخلية في عيد الأمن العام: المؤسسة متجهة نحو مزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لكل اللبنانيين
Lebanon 24
وزير الداخلية في عيد الأمن العام: المؤسسة متجهة نحو مزيد من التطوّر وتحسين الخدمات لكل اللبنانيين
14/10/2025 16:10:41
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
Lebanon 24
خبرٌ سار من الأمن العام إلى المواطنين.. بيانٌ مهم جداً
14/10/2025 16:10:41
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ جديد من "الأمن العام".. ماذا فيه؟
14/10/2025 16:10:41
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
المديرية العامة للأمن العام
المديرية العامة للأمن
أعلنت المديرية العامة
المديرية العامة
شركة ليبان بوست
مديرية ال
تشري
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
Lebanon 24
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
09:01 | 2025-10-14
14/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
Lebanon 24
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
08:57 | 2025-10-14
14/10/2025 08:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
Lebanon 24
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
08:45 | 2025-10-14
14/10/2025 08:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
08:17 | 2025-10-14
14/10/2025 08:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
Lebanon 24
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
08:16 | 2025-10-14
14/10/2025 08:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2025-10-14
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
08:57 | 2025-10-14
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
08:45 | 2025-10-14
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
08:17 | 2025-10-14
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
08:16 | 2025-10-14
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
08:14 | 2025-10-14
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:10:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24