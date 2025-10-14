Advertisement

لبنان

النقابات العمالية ترفض تمديد مهلة براءتي الذمة لشركتي الخليوي وتعلن تحركًا احتجاجيًا

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:05
عقد اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة اجتماعًا مشتركًا برئاسة رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر مع نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي في لبنان، لبحث آثار قرار الحكومة رقم 6 بشأن تمديد مهل براءتي الذمة لشركتي الخليوي.
وأكد المجتمعون في بيان أن شركتي الخليوي ليستا بريئتي الذمة، بل مُدينتان بمستحقات الضمان الاجتماعي وتسويات نهاية الخدمة للعاملين، معتبرين أن القرار يمثل تساهل الحكومة مع الشركتين على حساب حقوق المضمونين. وأضافوا أن الحكومة، بـ"هدمها أساس قانون التقاعد والحماية الاجتماعية"، تتخلى عن دورها في حماية حقوق العمال والتغطية الصحية للمضمونين.

وطالب المجتمعون رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بحماية حقوق المضمونين ورفض توقيع المرسوم، كما دعوا مجلس الوزراء للرجوع عن القرار. وأعلنوا عن رفض أي تعديل في أسس احتساب تعويضات نهاية الخدمة، مؤكدين أن التحرك النقابي سيبدأ باعتصام غدًا الساعة 10 صباحًا أمام المركز الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المزرعة، وصولًا إلى إعلان الإضراب بالتنسيق مع الاتحاد العمالي العام.
