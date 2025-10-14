Advertisement

لبنان

حريق داخل شقة في النبطية

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:16
Doc-P-1429278-638960482948673320.jpg
Doc-P-1429278-638960482948673320.jpg photos 0
اندلع حريق داخل شقة عند مدخل النبطية.
وعملت فرق الإطفاء على اخماد النيران، بينما نقل شخصان إلى مستشفى النجدة الشعبية.
مستشفى النجدة الشعبية

مستشفى النجدة الشعبي

مستشفى النجدة

