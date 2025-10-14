فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه

🔥 ثوانٍ أنقذت الموقف على طريق المطار! 🔥
سيارة اشتعلت فيها النيران وسط الطريق… لكن الإنسانية سبقت الكارثة! 🚒
صهريج مياه كان مارًّا صدفة، فتدخّل سائقه بشجاعة خارقة وأخمد النار قبل أن تمتد وتتحول إلى مأساة.
👏 تحية لكل بطل يضع حياته بخطر ليحمي أرواح الآخرين. pic.twitter.com/iMm4beuSL0
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) October 14, 2025
🔥 ثوانٍ أنقذت الموقف على طريق المطار! 🔥
سيارة اشتعلت فيها النيران وسط الطريق… لكن الإنسانية سبقت الكارثة! 🚒
صهريج مياه كان مارًّا صدفة، فتدخّل سائقه بشجاعة خارقة وأخمد النار قبل أن تمتد وتتحول إلى مأساة.
👏 تحية لكل بطل يضع حياته بخطر ليحمي أرواح الآخرين. pic.twitter.com/iMm4beuSL0