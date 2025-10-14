Advertisement

لبنان

فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:23
نشرت "اليازا" فيديو من طريق المطار، لاندلاع حريق داخل سيارة.
 
 
وكان سائق صهريج مياه يمرّ بالصدفة على الطريق، لحظة إندلاع الحريق، فتدخل بسرعة، وعمل على إخماد النيران، مُنقذاً صاحب السيارة.
 
 
 
 
