لبنان

جابر في واشنطن: خطة متكاملة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي

Lebanon 24
14-10-2025 | 07:49
Doc-P-1429287-638960506472046415.PNG
Doc-P-1429287-638960506472046415.PNG photos 0
استهل وزير المالية ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن بلقاء مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث تم بحث برنامج عمل البنك الدولي في لبنان والمشاريع الممولة وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل لتعزيز التعاون ومتابعة المشاريع.
كما عقد جابر اجتماعًا مع مجموعة لبنان في صندوق النقد الدولي لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى بيروت، حيث جرى مناقشة موضوع المصارف في اجتماع ثانٍ خاص.
 
 
وفي لقاء مع فريق الصندوق العربي للتنمية في الكويت وصف جابر اللقاء بـ"الجيد والمثمر"، وأكد الصندوق استعدادَه للمساهمة في صندوق إعادة الإعمار LEAP بعد صدور القانون، ودراسة أي مشروع تقدمه لبنان على صعيد الإعمار أو التنمية.

وعقد الوزير والوفد اجتماعًا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، حيث أكد الأخير التزام البنك بدعم لبنان للتغلب على التحديات واستعادة الاستقرار والازدهار، مع التركيز على المبادرات التنموية ذات الأولوية وتعزيز التكامل الإقليمي مع سوريا.

وفي إطار مناقشة الأزمة المالية وإصلاح القطاع المصرفي، شدد جابر على التزام الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي بإقرار الإصلاحات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين، مع التأكيد على أهمية خطة متكاملة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وقوانين السرية المصرفية والإدارة الضريبية، وقانون لإعادة هيكلة المصارف بطريقة متوازنة تحترم المعايير الدولية وخصوصية لبنان.

كما أكد الوزير على أهمية معالجة التزامات مصرف لبنان بطريقة قانونية وشفافة، وتطبيق خطة مالية متوسطة الأجل تركز على تحسين الجباية دون فرض ضرائب جديدة، معتبراً أن استعادة الثقة تمر عبر تشريعات جدية وتعاون صادق مع المجتمع الدولي. وختم بالتأكيد أن خروج لبنان من أزمته يتطلب رؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار.
