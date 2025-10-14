26
o
بيروت
24
o
طرابلس
24
o
صور
26
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
26
o
النبطية
21
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جابر في واشنطن: خطة متكاملة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي
Lebanon 24
14-10-2025
|
07:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
استهل وزير المالية ياسين جابر ترؤسه الوفد اللبناني في اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في
واشنطن
بلقاء مع المدير التنفيذي للبنك الدولي عبد العزيز الملا، حيث تم بحث برنامج عمل البنك الدولي في
لبنان
والمشاريع الممولة وترتيبات زيارة مجموعة المدراء التنفيذيين إلى لبنان في تشرين الثاني المقبل لتعزيز التعاون ومتابعة المشاريع.
Advertisement
كما عقد جابر اجتماعًا مع مجموعة لبنان في
صندوق النقد الدولي
لاستكمال ما تم بحثه خلال زيارتهم الأخيرة إلى
بيروت
، حيث جرى مناقشة موضوع المصارف في اجتماع ثانٍ خاص.
وفي لقاء مع فريق الصندوق العربي للتنمية في الكويت وصف جابر اللقاء بـ"الجيد والمثمر"، وأكد الصندوق استعدادَه للمساهمة في صندوق إعادة الإعمار LEAP بعد صدور القانون، ودراسة أي مشروع تقدمه لبنان على صعيد الإعمار أو التنمية.
وعقد الوزير والوفد اجتماعًا مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر، حيث أكد الأخير
التزام
البنك بدعم لبنان للتغلب على التحديات واستعادة الاستقرار والازدهار، مع التركيز على المبادرات التنموية ذات الأولوية وتعزيز التكامل الإقليمي مع
سوريا
.
وفي إطار مناقشة الأزمة المالية وإصلاح القطاع المصرفي، شدد جابر على التزام الحكومة
اللبنانية
والمجلس النيابي بإقرار الإصلاحات اللازمة لإعادة التوازن المالي وحماية صغار المودعين، مع التأكيد على أهمية خطة متكاملة لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وقوانين السرية المصرفية والإدارة الضريبية، وقانون لإعادة هيكلة المصارف بطريقة متوازنة تحترم المعايير الدولية وخصوصية لبنان.
كما أكد الوزير على أهمية معالجة التزامات
مصرف لبنان
بطريقة قانونية وشفافة، وتطبيق خطة مالية متوسطة الأجل تركز على تحسين الجباية دون فرض ضرائب جديدة، معتبراً أن استعادة الثقة تمر عبر تشريعات جدية وتعاون صادق مع
المجتمع الدولي
. وختم بالتأكيد أن خروج لبنان من أزمته يتطلب رؤية واقعية توازن بين العدالة والاستقرار.
مواضيع ذات صلة
جابر: نعمل بجدية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في لبنان
Lebanon 24
جابر: نعمل بجدية لإعادة تنظيم القطاع المصرفي في لبنان
14/10/2025 16:11:15
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إصلاح نقدي على نار حامية… سوريا تحاول استعادة الثقة بالنظام المصرفي
Lebanon 24
إصلاح نقدي على نار حامية… سوريا تحاول استعادة الثقة بالنظام المصرفي
14/10/2025 16:11:15
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
علامة: نتابع تفاصيل خطة عودة النازحين ونحتاج رؤية وطنية متكاملة لإنهاء الملف
Lebanon 24
علامة: نتابع تفاصيل خطة عودة النازحين ونحتاج رؤية وطنية متكاملة لإنهاء الملف
14/10/2025 16:11:15
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إعادة توطين سكان غزة بالكامل.. ترامب يطرح خطة متكاملة للقطاع هذه تفاصيلها
Lebanon 24
إعادة توطين سكان غزة بالكامل.. ترامب يطرح خطة متكاملة للقطاع هذه تفاصيلها
14/10/2025 16:11:15
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
صندوق النقد الدولي
المجتمع الدولي
مصرف لبنان
اللبنانية
واشنطن
التزام
بيروت
التركي
تابع
قد يعجبك أيضاً
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
Lebanon 24
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
09:01 | 2025-10-14
14/10/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
Lebanon 24
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
08:57 | 2025-10-14
14/10/2025 08:57:57
Lebanon 24
Lebanon 24
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
Lebanon 24
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
08:45 | 2025-10-14
14/10/2025 08:45:13
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
Lebanon 24
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
08:17 | 2025-10-14
14/10/2025 08:17:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
Lebanon 24
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
08:16 | 2025-10-14
14/10/2025 08:16:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
Lebanon 24
جديد حادثة "كمين الدامور".. إليكم هوية المُتورط وهذا ما فعلته المخابرات
11:19 | 2025-10-13
13/10/2025 11:19:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
Lebanon 24
بعد سحب منتجات "تنورين"... نادين الراسي: انا وابني منعمل رمل وبحص
10:32 | 2025-10-13
13/10/2025 10:32:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
09:01 | 2025-10-14
لبنان المستفيد الأول والأكبر من عملية السلام
08:57 | 2025-10-14
بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته
08:45 | 2025-10-14
توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة
08:17 | 2025-10-14
قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"
08:16 | 2025-10-14
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
08:14 | 2025-10-14
توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:11:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24