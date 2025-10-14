بحضور وزير الثقافة.. لجنة نيابية تناقش اقتراح قانون حماية التراث الثقافي

Advertisement

عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن والمكلفة درس اقتراح القانون إلى حماية التراث الثقافي جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائبة ، بحضور والأعضاء النواب.وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أنه بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لاقتراح القانون ومناقشته، واستماع اللجنة إلى وزير الثقافة حول أهمية الاقتراح وضرورة إقراره بعد إجراء التعديلات اللازمة، كما تم الاستماع إلى أصحاب الاختصاص، سيتم عقد جلسة ثانية لاحقًا لمتابعة درس القانون.