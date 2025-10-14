26
لبنان
بحضور وزير الثقافة.. لجنة نيابية تناقش اقتراح قانون حماية التراث الثقافي
Lebanon 24
14-10-2025
|
07:58
A-
A+
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن
لجنة البيئة
والمكلفة درس اقتراح القانون
الرامي
إلى حماية التراث الثقافي جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائبة
نجاة عون صليبا
، بحضور
وزير الثقافة
غسان سلامة
والأعضاء النواب.
وأصدرت اللجنة بيانًا أكدت فيه أنه بعد الاطلاع على الأسباب الموجبة لاقتراح القانون ومناقشته، واستماع اللجنة إلى وزير الثقافة حول أهمية الاقتراح وضرورة إقراره بعد إجراء التعديلات اللازمة، كما تم الاستماع إلى أصحاب الاختصاص، سيتم عقد جلسة ثانية لاحقًا لمتابعة درس القانون.
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 16:11:21
Lebanon 24
Lebanon 24
