لبنان

لقاء بين باسيل والسفير الصيني لتعزيز التعاون المشترك

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:03
استقبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان تشن تشواندونغ والوفد المرافق، بحضور نائبة رئيس التيار للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي وبشير حداد.
وأفاد بيان التيار بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين لبنان والصين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.

وأكد باسيل أهمية انفتاح لبنان على الدول الصديقة شرقًا وغربًا، مشدّدًا على أن العلاقات مع الصين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.
 
من جهته، عبّر السفير الصيني عن تقدير بلاده للبنان وشعبه، مؤكدًا متانة العلاقات التاريخية بين الشعبين اللبناني والصيني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24