لقاء بين باسيل والسفير الصيني لتعزيز التعاون المشترك

استقبل رئيس ، سفير الشعبية في تشن تشواندونغ والوفد المرافق، بحضور نائبة رئيس للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي وبشير حداد.وأفاد بيان التيار بأن اللقاء تناول سبل تعزيز التعاون بين لبنان والصين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التطورات السياسية في لبنان والمنطقة.وأكد أهمية انفتاح لبنان على الدول الصديقة شرقًا وغربًا، مشدّدًا على أن العلاقات مع الصين يجب أن تقوم على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة.