لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش

Advertisement

استقبل الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة، المستشار الأول لدى لشؤون الأدميرال إدوارد الغرين والسفير في هايمش كاول والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الوضع في لبنان، لا سيما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في .وتطرق البحث إلى تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، وعملية انتشار الجيش وفق القرار 1701، والتحديات المحتملة بعد انتهاء مهام قوة اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية عام 2026.وأكد الأدميرال الغرين استمرار دعم للجيش، خصوصًا في إنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.كما استقبل منسى وفدًا من أهالي معركة ، الذين طالبوا بـإنصاف أبنائهم، حيث طمأنهم الوزير وأكد ثقته بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها بالعدالة.كما التقى الوزير عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وتم خلال اللقاء بحث الشؤون الأكاديمية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.