لبنان
لقاء دفاعي وبريطاني في اليرزة: متابعة الوضع الأمني ودعم الجيش
Lebanon 24
14-10-2025
|
08:16
A-
A+
استقبل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه باليرزة، المستشار الأول لدى
وزارة الدفاع
البريطانية
لشؤون
الشرق الأوسط
الأدميرال إدوارد الغرين والسفير
البريطاني
في
لبنان
هايمش كاول والوفد المرافق. وجرى خلال اللقاء عرض المستجدات الأخيرة في المنطقة وانعكاساتها على الوضع في لبنان، لا سيما بعد توقيع وثيقة إنهاء الحرب في
قطاع غزة
.
وتطرق البحث إلى تنفيذ خطة الجيش لحصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها، وعملية انتشار الجيش وفق القرار 1701، والتحديات المحتملة بعد انتهاء مهام قوة اليونيفيل البرية والبحرية في لبنان نهاية عام 2026.
وأكد الأدميرال الغرين استمرار دعم
بريطانيا
للجيش، خصوصًا في إنشاء أبراج ومراكز مراقبة على الحدود البرية.
كما استقبل منسى وفدًا من أهالي
شهداء
معركة
عبرا
، الذين طالبوا بـإنصاف أبنائهم، حيث طمأنهم الوزير وأكد ثقته بشفافية القرارات الصادرة عن المحكمة العسكرية والتزامها بالعدالة.
كما التقى الوزير عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية في جامعة
الحكمة
البروفسور أنطونيوس أبو كسم، وتم خلال اللقاء بحث الشؤون الأكاديمية وتعزيز العلاقات بين المؤسسات التعليمية والعسكرية.
