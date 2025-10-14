Advertisement

لبنان

توقيف سائق سيارة "تويوتا" في سامي الصلح... ماذا أعلنت قوى الأمن عنه؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1429292-638960520891223866.jpg
Doc-P-1429292-638960520891223866.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
Advertisement

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم، ولا سيّما السّرقات بمختلف أنواعها، وفي سياق تنفيذ الخطة الأمنية الهادفة إلى الحدّ من هذه الظواهر في العاصمة بيروت، توافرت معطيات لمفرزة استقصاء بيروت  حول قيام شخص مجهول على متن سيارة نوع تويوتا بتنفيذ عمليّات سرقة من داخل سيّارات بعد كسر زجاجها، وذلك في العديد من مناطق بيروت ووجود مقاطع فيديو  لدى غرفة المراقبة والتحكم في قيادة شرطة بيروت توثّق هذه العمليّات، وتداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي يُظهره متسللًا الى محل للسّمانة وسرقة بعض البضائع من داخلها.

نتيجةً للاستقصاءات والتّحريات الفوريّة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من تحديد هويّة المشتبه به، وهو:

إ. ع. (تولد عام ١٩٩٦، فلسطيني)

بتاريخ 24-9-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سامي الصلح على متن سيارة التويوتا لونها فضي من دون لوحة خلفية، وعليها لوحة أمامية مغايرة.

بتفتيشه والسّيّارة، تم ضبط أدوات يستخدمها في سرقاته.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.

تنبيه: تطلب هذه المديريّة العامّة من المواطنين، عدم ترك الأمتعة أو الأغراض الخاصّة (جهاز خلوي، حاسوب محمول، حقيبة يد…) داخل سيّاراتهم، كي لا تكون عرضة للسّرقة.
مواضيع ذات صلة
قوى الأمن الداخلي تتسلّم 17 آلية تويوتا مقدّمة من الإتحاد الأوروبي
lebanon 24
14/10/2025 16:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف عصابة سرقة سيارات في خلدة
lebanon 24
14/10/2025 16:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
قوى الأمن توقف فارًا متورطًا بسرقة سيارات ودراجات
lebanon 24
14/10/2025 16:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": العسكريون المتقاعدون ينفّذون تحركاً احتجاجياً في ساحة رياض الصلح
lebanon 24
14/10/2025 16:11:47 Lebanon 24 Lebanon 24

قوى الأمن الداخلي

قيادة شرطة بيروت

شعبة العلاقات

سامي الصلح

التحكم في

الظواهر

فلسطين

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:01 | 2025-10-14
08:57 | 2025-10-14
08:45 | 2025-10-14
08:17 | 2025-10-14
08:16 | 2025-10-14
08:03 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24