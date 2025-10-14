Advertisement

لبنان

قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:17
صدر عن الحزب الديمقراطي اللبناني البيان التالي:
بناءً على صلاحياته المنصوص عنها في النظام الداخلي، قرّر رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، تكليف:
• رامي دليقان رئيساً لدائرة عاليه.
• رشاد أبو فرج رئيساً لدائرة الشويفات - خلدة.
• رواد الشوفي رئيساً لدائرة حاصبيا – مرجعيون.
• فادي أبو فخر رئيساً لدائرة الشوف.
• جمال البرقشي رئيساً لدائرة راشيا.
• فيصل التيماني رئيساً لدائرة الغرب.
• يامن عبد الخالق رئيساً لدائرة الجرد.

كما قرّر رئيس الحزب تكليف لجنة لمتابعة الملف الصحي مؤلّفة من الرفاق: حسان الكوكاش، محمد ذياب، رامي دليقان، رائد عبد الباقي وهاني عبد الخالق.

كذلك تم تعيين أكرم مشرفية مديراً لمكتب رئيس الحزب، ومكلفاً بمهام مكتب الخدمات، على أن يعاونه في ذلك رشاد أبو فرج وحسان الكوكاش.

على أن تُستكمل هذه التعيينات في مرحلة لاحقة بعد اتخاذ رئيس الحزب القرار بشأن باقي المناصب، ويُعلن عنها فور صدورها.
 
 
 
