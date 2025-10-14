قرارات جديدة لارسلان تتعلّق بالحزب "الديمقراطيّ اللبنانيّ"

Advertisement

• رامي دليقان رئيساً لدائرة عاليه.

• رواد الشوفي رئيساً لدائرة حاصبيا – .

• فادي أبو فخر رئيساً لدائرة .

• فيصل التيماني رئيساً لدائرة الغرب.

• يامن عبد الخالق رئيساً لدائرة الجرد.

صدر عن اللبناني البيان التالي:بناءً على صلاحياته المنصوص عنها في النظام الداخلي، قرّر ، تكليف:• رشاد أبو فرج رئيساً لدائرة الشويفات - .• جمال البرقشي رئيساً لدائرة راشيا.كما قرّر تكليف لجنة لمتابعة الملف الصحي مؤلّفة من الرفاق: حسان الكوكاش، محمد ذياب، رامي دليقان، رائد عبد الباقي وهاني عبد الخالق.كذلك تم تعيين أكرم مديراً لمكتب رئيس الحزب، ومكلفاً بمهام مكتب الخدمات، على أن يعاونه في ذلك رشاد أبو فرج وحسان الكوكاش.على أن تُستكمل هذه التعيينات في مرحلة لاحقة بعد اتخاذ رئيس الحزب القرار بشأن باقي المناصب، ويُعلن عنها فور صدورها.