توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة

صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:

"ورد في أحد الصحف المحلية خبر مفاده أن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة.يهمّ المديرية أن تؤكد أن الخبر يفتقر الى الدقة وإن العدد مبالغ به جداً، وتدعو وسائل الاعلام إلى توخي المصداقية في تبني ونشر الأخبار المتعلقة بالمديرية العامة للامن العام".