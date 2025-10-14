Advertisement

لبنان

توضيح من الأمن العام.. هذا الخبر يفتقر الى الدقة

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:45
صدر عن مكتب شؤون الإعلام للمديرية العامة للأمن العام البيان التالي:
"ورد في أحد الصحف المحلية خبر مفاده أن عدد جوازات السفر المزورة الصادرة عن مركز أمن عام بعلبك الإقليمي لمطلوبين للعدالة بلغ نحو 73 حتى الساعة.
يهمّ المديرية أن تؤكد أن الخبر يفتقر الى الدقة وإن العدد مبالغ به جداً، وتدعو وسائل الاعلام إلى توخي المصداقية في تبني ونشر الأخبار المتعلقة بالمديرية العامة للامن العام".
 
 
