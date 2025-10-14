Advertisement

لبنان

بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته

Lebanon 24
14-10-2025 | 08:57
نشر بهاء الحريري على منصة "اكس" تحذيراً بشأن صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته، وتدّعي توزيع مساعدات مالية وتطلب بيانات شخصية من المواطنين.
وأكد الحريري أنّ الصفحة لا علاقة له بها إطلاقاً، واصفاً إياها بأنها مزيفة ومشبوهة وتدار لأغراض غير نزيهة. ودعا المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع هذه الصفحة أو أي صفحات مشابهة.

وشدّد على أنّ فريقه القانوني بدأ باتخاذ الإجراءات لملاحقة القائمين على الصفحة ومحاسبتهم أمام الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة "ميتا".

وختم بالقول إنّ أي تواصل رسمي أو مبادرات اجتماعية تصدر حصراً عن القنوات الرسمية المعروفة والمعتمدة. 
