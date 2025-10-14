بهاء الحريري يحذر من صفحة مزيفة على فيسبوك تنتحل شخصيته

نشر على منصة "اكس" تحذيراً بشأن صفحة مزيفة على تنتحل شخصيته، وتدّعي توزيع مساعدات مالية وتطلب بيانات شخصية من المواطنين.

Advertisement



وأكد أنّ الصفحة لا علاقة له بها إطلاقاً، واصفاً إياها بأنها مزيفة ومشبوهة وتدار لأغراض غير نزيهة. ودعا المواطنين إلى توخّي الحذر وعدم مشاركة أي معلومات شخصية أو مالية مع هذه الصفحة أو أي صفحات مشابهة.



وشدّد على أنّ فريقه القانوني بدأ باتخاذ الإجراءات لملاحقة القائمين على الصفحة ومحاسبتهم أمام الجهات المختصة بالتنسيق مع إدارة "ميتا".



وختم بالقول إنّ أي تواصل رسمي أو مبادرات اجتماعية تصدر حصراً عن القنوات الرسمية المعروفة والمعتمدة.