جولة رقابية في أفران العباسية: إنذارات وفحوصات لضمان سلامة الخبز

قامت مصلحة الاقتصاد في الجنوب بجولة ميدانية برفقة مراقبي الصلحة والمراقب الصحي في على عدد من أفران منطقة العباسية.وخلال الجولة، وجهت رئيسة المصلحة الإرشادات اللازمة لأصحاب الأفران، وتم تسطير إنذارات للالتزام التام بقواعد سلامة الغذاء، لا سيما النظافة الشخصية للعمال واعتماد اللباس الموحد.كما تم التحقق من الأفران بالوزن والسعر الرسمي لربطة الخبز، وسحب عينات من المياه المستخدمة في العجن ومن ربطات الخبز الجاهزة، ليُبنى على الشيء مقتضاه وفق نتائج الفحوصات المخبرية.