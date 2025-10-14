Advertisement

لبنان

أخذ عيّنات جديدة من "مياه تنورين" وشركات أخرى... متى ستصدر النتائج؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:10
أفادت معلومات صحفية أن وزارة الصحة أخذت عينات جديدة من عبوات المياه لتنورين وشركات خاصة وأرسلتها إلى مختبرين لفحصها. 
وبحسب المعلومات، ستصدر النتائج خلال 3 أيام. 
