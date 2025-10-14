Advertisement

لبنان

صيدا: تطوير السياحة والبيئة في قلب اجتماع بلدي – أوروبي

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:15
استقبل رئيس اتحاد بلديات صيداالزهراني، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، في مكتبه في القصر البلدي، سفيرة الاتحاد الأوروبي ساندرا دو وال على رأس وفد من بعثة الاتحاد، بحضور نائب رئيس البلدية الدكتور أحمد عكرة وعدد من أعضاء المجلس البلدي وممثلي الجمعيات البيئية.
وخلال اللقاء، اطلع حجازي السفيرة على المواضيع البيئية والاجتماعية في مدينة صيدا، وسبل تطوير السياحة والمشاريع التنموية، مستعرضاً الصعوبات التمويلية التي تواجه العمل البلدي.

بدورها، أكدت دو وال دعم الاتحاد الأوروبي لمسيرة العمل البلدي الإنمائي.

واختتم اللقاء بجولة ميدانية في مرفق الزيرة وقبالة شاطئ صيدا، شملت حديقة صيدون البحرية، حيث أبدت السفيرة إعجابها بالمرفق واستطلعت مع حجازي والحضور الأفكار المتعلقة بتطوير الزيرة سياحياً وبيئياً.
