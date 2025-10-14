صيدا: تطوير السياحة والبيئة في قلب اجتماع بلدي – أوروبي

Advertisement

استقبل بلديات – ، رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، في مكتبه في البلدي، سفيرة ساندرا دو وال على رأس وفد من بعثة الاتحاد، بحضور البلدية الدكتور أحمد عكرة وعدد من وممثلي الجمعيات البيئية.وخلال اللقاء، اطلع حجازي السفيرة على المواضيع البيئية والاجتماعية في مدينة صيدا، وسبل تطوير السياحة والمشاريع التنموية، مستعرضاً الصعوبات التمويلية التي تواجه العمل البلدي.بدورها، أكدت دو وال دعم الاتحاد لمسيرة العمل البلدي الإنمائي.واختتم اللقاء بجولة ميدانية في مرفق وقبالة شاطئ صيدا، شملت حديقة صيدون البحرية، حيث أبدت السفيرة إعجابها بالمرفق واستطلعت مع حجازي والحضور الأفكار المتعلقة بتطوير الزيرة سياحياً وبيئياً.