لبنان
قوّة كبيرة من الجيش تنفذ مداهمة في أبي سمراء
Lebanon 24
14-10-2025
|
09:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
علم "
لبنان 24
"، أنّ قوّة كبيرة من الجيش تنفذ مداهمة في منطقة ابي سمراء، بالقرب من "سناك عمرو" في
طرابلس
، بحثاً عن مطلوب، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في المحلة.
