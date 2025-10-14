Advertisement

لبنان

قوّة كبيرة من الجيش تنفذ مداهمة في أبي سمراء

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:22
علم "لبنان 24"، أنّ قوّة كبيرة من الجيش تنفذ مداهمة في منطقة ابي سمراء، بالقرب من "سناك عمرو" في طرابلس، بحثاً عن مطلوب، وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة في المحلة.
أبي سمرا

لبنان 24

طرابلس

لبنان

بيرة

