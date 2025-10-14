Advertisement

لبنان

برعاية وزيرة السياحة.. الجامعة الأنطونية تحتفي بـ"اليوم الوطني للجبل" في إهدن

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:25
برعاية وحضور وزيرة السياحة لور لحود، أحيت الجامعة الأنطونية بالشراكة مع بلدية زغرتا – إهدن، وبالتعاون مع جامعة كلود برنارد ليون 1 الفرنسية، اليوم الوطني للجبل في لبنان على مدى ثلاثة أيام في قصر الكبرى – إهدن، وسط برنامج غني بالأنشطة الرياضية والثقافية والبيئية.
شارك في الاحتفال عدد من الشخصيات السياسية والأكاديمية، أبرزهم النائب طوني فرنجية، رئيس اتحاد بلديات زغرتا والقضاء بسام هيكل، رئيس بلدية زغرتا – إهدن بيارو دويهي، الوزير السابق روني عريجي، والنائب السابق غسان مخيبر، إلى جانب رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السغبيني وفعاليات تربوية وبيئية.

تضمّن الحدث جلسات متخصّصة حول الموارد المائية والسياحة المستدامة والابتكار في الرياضات الخارجية، إلى جانب مسابقات تسلّق الجبال والرماية بالقوس، وعرضٍ جويّ بالمظلّات، واختُتم بحفلة موسيقية شرقية قدّمتها كلية الموسيقى في الجامعة الأنطونية.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، شددت الوزيرة لحود على أن "الجبل اللبناني لا يحتاج إلى خطابات عاطفية بقدر ما يحتاج إلى سياسات واضحة توازن بين الحماية والتنمية"، معتبرةً أن مبادرات كهذه تمثل نموذجًا ناجحًا للتعاون بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.

من جهته، رأى رئيس بلدية زغرتا – إهدن بيارو دويهي أن هذا الحدث الوطني يكرّس مفهوم الشراكة بين الجامعة والمجتمع المحلي، مؤكداً التزام الدولة بدعم السياحة الريفية المستدامة وإطالة موسم السياحة في إهدن ليشمل فصول السنة كافة.

أما رئيس الجامعة الأب ميشال السغبيني، فأكد أن هذا اللقاء يجسّد رسالة الجامعة ودورها في خدمة المجتمع وتنميته، مشدداً على أن "الجامعة ليست منارة علم فقط، بل أيضاً قلب نابض في مسيرة النهضة الوطنية والثقافية".

وتوجّه البروفيسور غيوم بوديه، عميد كلية علوم الرياضة في جامعة ليون 1، برسالة أكد فيها على التعاون الأكاديمي الوثيق بين الجامعتين في مجالات الشهادات المشتركة والمشاريع البحثية، بينما عرض عميد كلية علوم الرياضة في الجامعة الأنطونية الدكتور أنطونيو صوطو أهمية جعل الرياضة أداة للتنمية المحلية وجسراً بين الإنسان ومحيطه.
 
