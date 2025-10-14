بعد حادثة مياه تنورين… تلوث جرثومي في بعض خزانات مياه هذه البلدة!

Advertisement

أصدرت بلدية كفرحتى بيانًا أكدت فيه وجود تلوث جرثومي في المياه المستخدمة للخدمة المنزلية، مشيرةً إلى أن المياه المنقولة بالصهاريج قد تكون مصدر المشكلة.وأوضحت البلدية أن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومة E. coli في بعض خزانات البلدة، التي تعتمد أحيانًا على مياه الصهاريج.وطالبت السكان بـأخذ الحيطة والحذر إلى حين انتهاء الفحوصات الإضافية التي ستجريها البلدية لتحديد مصدر الجرثومة ومعالجتها.