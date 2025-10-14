Advertisement

لبنان

بعد حادثة مياه تنورين… تلوث جرثومي في بعض خزانات مياه هذه البلدة!

Lebanon 24
14-10-2025 | 09:41
A-
A+
Doc-P-1429321-638960571927276035.jpg
Doc-P-1429321-638960571927276035.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت بلدية كفرحتى بيانًا أكدت فيه وجود تلوث جرثومي في المياه المستخدمة للخدمة المنزلية، مشيرةً إلى أن المياه المنقولة بالصهاريج قد تكون مصدر المشكلة.

وأوضحت البلدية أن الفحوصات المخبرية أثبتت وجود جرثومة E. coli في بعض خزانات البلدة، التي تعتمد أحيانًا على مياه الصهاريج.
Advertisement

وطالبت السكان بـأخذ الحيطة والحذر إلى حين انتهاء الفحوصات الإضافية التي ستجريها البلدية لتحديد مصدر الجرثومة ومعالجتها.
مواضيع ذات صلة
بالفيديو.. القصة الكاملة لتلوث مياه تنورين
lebanon 24
14/10/2025 19:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
البلبة بشأن مياه تنورين مستمرة وفحوصات" الصحة" تكشف النتائج
lebanon 24
14/10/2025 19:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
lebanon 24
14/10/2025 19:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"مياه تنورين": مختبر مستشفى الحريري ليس مختصًا بالمياه حسب المعلومات التي لدينا ولم نتبلغ بالقرار من الوزارة فقد علمنا أولًا من وسائل التواصل الإجتماعي
lebanon 24
14/10/2025 19:14:00 Lebanon 24 Lebanon 24

بريت

حيان

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:08 | 2025-10-14
12:02 | 2025-10-14
12:00 | 2025-10-14
11:48 | 2025-10-14
11:37 | 2025-10-14
11:35 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24