لبنان

عون: نقف إلى جانب عائلة الرائد جوزف حنا وكل شهداء الجيش

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:14
 استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، عائلة الرائد الطيار الشهيد جوزف حنا، الذي ضم والده الدكتور ميشال حنا، وارملة الشهيد السيدة ايفانا حنا وطفلتهما لين حنا، والسيدة أميرة الحاج وايلي حنا، بول حنا، والمختار كميل حنا والسيدة امال حنا.
وجدد الرئيس عون تعازيه الحارة باستشهاد الرائد الطيار جوزف حنا، منوها بـ"عطاءاته في المؤسسة العسكرية وبمناقبيته"، وأكد وقوفه الى "جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل شهداء الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن لبنان وسيادته واستقلاله".
