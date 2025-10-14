عون: نقف إلى جانب عائلة الرائد جوزف حنا وكل شهداء الجيش

استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، عائلة الرائد الطيار الشهيد حنا، الذي ضم والده الدكتور ميشال حنا، وارملة الشهيد السيدة ايفانا حنا وطفلتهما لين حنا، والسيدة أميرة الحاج وايلي حنا، بول حنا، والمختار كميل حنا والسيدة امال حنا.

وجدد تعازيه الحارة باستشهاد الرائد الطيار جوزف حنا، منوها بـ"عطاءاته في وبمناقبيته"، وأكد وقوفه الى "جانب عائلة الرائد الشهيد كما عائلات كل الجيش الذين ضحوا بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن وسيادته واستقلاله".