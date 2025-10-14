وزير الداخلية يتفقد مرفأ طرابلس ويشدد على تطوير بنيته التحتية

Advertisement

تفقد والبلديات أحمد ، مرفأ ، يرافقه محافظ بالإنابة، إيمان الرافعي، حيث كان في استقبالهما مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين الإداريين واللوجستيين.واطلع الوزير الحجار خلال جولته على أقسام المرفأ المختلفة، بما في ذلك محطة الحاويات والمرافق اللوجستية، واستمع إلى شرح مفصل حول النشاط التجاري المتنامي ودور المرفأ في دعم الحركة الاقتصادية في وعموم لبنان.وأكد الوزير أن مرفأ طرابلس يشكل مرفقًا وطنيًا استراتيجيًا يجب أن يحظى بكل أشكال الدعم، مشدداً على أهمية التنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية لتطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات التشغيلية للمرفأ، بما يتيح له استيعاب المزيد من الحركة التجارية والبحرية، ويسهم في تنشيط الاقتصادية الوطنية.، رحب مدير المرفأ الدكتور أحمد تامر بالوزير، مشيداً باهتمامه بالمرافق العامة في الشمال، ومؤكداً أن زيارة الوزير تعكس الدولة بدعم مرفأ طرابلس وتعزيز دوره كمنصة لوجستية متكاملة على المستوى الوطني والإقليمي.وأشار تامر إلى أن المرفأ أثبت قدرته على المنافسة من خلال الجاهزية الفنية وسرعة الخدمات ونمو حركة الاستيراد والتصدير، موضحاً أن العمل مستمر على تطوير البنية التحتية وتوسيع الطاقة الاستيعابية لاستقبال أكبر السفن وتحسين الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين.وأضاف أن المرفأ يشكل رافعة اقتصادية للشمال ولبنان ككل، وقد أثبت خلال السنوات الأخيرة أنه قادر على أن يكون بديلًا فاعلاً ومكملاً للمرافئ الأخرى، لافتاً إلى أن التعاون بين الوزارات هو المفتاح لتعزيز دوره الإقليمي والدولي.واختتمت الزيارة بجولة ميدانية على الأرصفة والمستودعات، حيث اطلع الوزير الحجار على المشاريع التطويرية قيد التنفيذ، مشيداً بالجهود المبذولة لتحديث المرفأ والحفاظ على مكانته ضمن أبرز المرافئ اللبنانية الفاعلة.