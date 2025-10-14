إجتماع إيجابيّ ومثمر بين نصار ونظيره السوريّ... على ماذا تمّ الإتّفاق؟



وعليه، يؤكد وزير العدل أن الاجتماع ساده جوّ إيجابي ومثمر، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.



وأعطى وزير العدل السوري وعدًا رسميًا للوزير بمتابعة حثيثة لمطالبه.



وتم الاتفاق على ما يلي: على ضوء الاجتماع الذي عقد في بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي، والذي استمر حوالي الساعتين، في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدًا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين.

أ- توفير دعم الكامل لعمل لملف المخفيين قسرا.

ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.

ت- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى وتسليمهم إلى .

ويجدر الإشارة إلى ان إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وكما ابدى الطرفين حرصهم على احترام سيادة الدولتين.