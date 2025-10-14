23
o
بيروت
22
o
طرابلس
24
o
صور
21
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
17
o
بعلبك
10
o
بشري
21
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إجتماع إيجابيّ ومثمر بين نصار ونظيره السوريّ... على ماذا تمّ الإتّفاق؟
Lebanon 24
14-10-2025
|
10:47
A-
A+
photos
0
A+
A-
على ضوء الاجتماع الذي عقد في
لبنان
بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل
عادل نصار
والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي، والذي استمر حوالي الساعتين، في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدًا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين.
Advertisement
وعليه، يؤكد وزير العدل أن الاجتماع ساده جوّ إيجابي ومثمر، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.
وأعطى وزير العدل السوري وعدًا رسميًا للوزير
نصار
بمتابعة حثيثة لمطالبه.
وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير دعم الكامل لعمل
لجنة المتابعة
لملف المخفيين قسرا.
ب- تسليم كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية.
ت- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى
سوريا
وتسليمهم إلى
السلطات اللبنانية
.
ويجدر الإشارة إلى ان إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها
وزارة العدل
الشهر الماضي، على أن تستكمل بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكما ابدى الطرفين حرصهم على احترام سيادة الدولتين.
مواضيع ذات صلة
الخارجية الصينية: الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية خطوة إيجابية لتعزيز تهدئة توتر المسألة النووية الإيرانية
Lebanon 24
الخارجية الصينية: الاتفاق بين إيران ووكالة الطاقة الذرية خطوة إيجابية لتعزيز تهدئة توتر المسألة النووية الإيرانية
14/10/2025 19:15:01
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
حماس: ما تم التوصل إليه من إتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه
Lebanon 24
حماس: ما تم التوصل إليه من إتفاق هو ثمرة لصمود شعبنا وثبات مقاوميه
14/10/2025 19:15:01
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يكشف: مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل لاتفاق في غزة
Lebanon 24
ترامب يكشف: مناقشات مثمرة للغاية مع دول المنطقة من أجل التوصل لاتفاق في غزة
14/10/2025 19:15:01
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
توم برّاك: عقدنا اجتماعات مثمرة مع الشرع ومظلوم عبدي
Lebanon 24
توم برّاك: عقدنا اجتماعات مثمرة مع الشرع ومظلوم عبدي
14/10/2025 19:15:01
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
السلطات اللبنانية
لجنة المتابعة
سيادة الدولة
وزارة العدل
عادل نصار
اللبنانية
رئاسة ال
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة
Lebanon 24
خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة
12:08 | 2025-10-14
14/10/2025 12:08:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
Lebanon 24
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
12:02 | 2025-10-14
14/10/2025 12:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
Lebanon 24
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
12:00 | 2025-10-14
14/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
Lebanon 24
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:48 | 2025-10-14
14/10/2025 11:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
Lebanon 24
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
11:37 | 2025-10-14
14/10/2025 11:37:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
Lebanon 24
صور لنتائج فحوصات مياه "تنورين".. شاهدوها
13:47 | 2025-10-13
13/10/2025 01:47:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
Lebanon 24
بيانٌ من شركة "تنورين" بعد قرار "الصحة" بشأنها.. ماذا فيه؟
12:19 | 2025-10-13
13/10/2025 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"
Lebanon 24
آخر خبر عن فضل شاكر.. إقرأوا ما حصل "قضائياً"
13:06 | 2025-10-13
13/10/2025 01:06:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:08 | 2025-10-14
خطوة إيجابية في الضاحية الجنوبية.. بعد مُعاناة
12:02 | 2025-10-14
لجنة الإدارة والعدل تُقر تعديل قانون نقابة المعالجين الفيزيائيين بعد تقرير الصحة
12:00 | 2025-10-14
ماذا كشفت حرب غزة عن لبنان؟ الأمرُ "عسكري"
11:48 | 2025-10-14
خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل
11:37 | 2025-10-14
اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة
11:35 | 2025-10-14
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 19:15:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24