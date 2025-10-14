Advertisement

لبنان

إجتماع إيجابيّ ومثمر بين نصار ونظيره السوريّ... على ماذا تمّ الإتّفاق؟

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:47
على ضوء الاجتماع الذي عقد في لبنان بين الوفد اللبناني برئاسة وزير العدل عادل نصار والوفد السوري برئاسة وزير العدل السوري مظهر الويسي، والذي استمر حوالي الساعتين، في المقر السابق لرئاسة الحكومة، تم تحقيق خطوات متقدمة جدًا لجهة إنجاز مسودة اتفاقية قضائية بين البلدين. 
وعليه، يؤكد وزير العدل أن الاجتماع ساده جوّ إيجابي ومثمر، وتقدم ممتاز في كافة الملفات المطروحة.

وأعطى وزير العدل السوري وعدًا رسميًا للوزير نصار بمتابعة حثيثة لمطالبه.

وتم الاتفاق على ما يلي:
أ- توفير دعم الكامل لعمل لجنة المتابعة لملف المخفيين قسرا. 
ب-  تسليم  كافة المعلومات المتوفرة لدى الجانب السوري عن الأعمال الامنية التي حصلت في لبنان أبان عهد النظام السوري ولا سيما الاغتيالات السياسية. 
ت- البحث عن الفارين من العدالة في لبنان إلى سوريا وتسليمهم إلى السلطات اللبنانية
ويجدر الإشارة إلى ان إنجاز هذا التقدم جاء نتيجة اجتماعات ووضع عناصر اتفاقية بدأتها وزارة العدل الشهر الماضي، على أن تستكمل  بخطوات ولقاءات إضافية خلال المرحلة المقبلة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وكما ابدى الطرفين حرصهم على احترام سيادة الدولتين.
 
 
 
