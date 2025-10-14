Advertisement

لبنان

الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية

Lebanon 24
14-10-2025 | 10:45
استقبل رئيس بلدية طرابلس الدكتور عبد الحميد كريمة وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، في زيارةٍ حملت طابع الدعم والتأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية، بحضور محافظ لبنان الشمالي بالإنابة السيدة إيمان الرافعي، وعدد من أعضاء المجلس البلدي والقادة الأمنيين.
وخلال اللقاء، شدّد الوزير الحجار على أهمية دعم بلدية طرابلس في أداء مهامها الإنمائية والخدماتية، مؤكّدًا وقوف وزارة الداخلية إلى جانب البلدية ومساندتها في تنفيذ مشاريعها التي تخدم المدينة وأهلها.

بدوره، رحّب الدكتور كريمة بالوزير الحجار، مثمّنًا دلالات الزيارة التي تعكس حرص الوزارة على دعم العمل البلدي وتفعيل دوره، ومعبّرًا عن تقديره لـ"اهتمام الوزير ومتابعته الدؤوبة لشؤون مدينة طرابلس وبلديتها"، مؤكّدًا أن هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالمدينة وتحسين خدماتها العامة.
