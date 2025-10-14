الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية

Advertisement

استقبل رئيس بلدية الدكتور كريمة والبلديات العميد أحمد ، في زيارةٍ حملت طابع الدعم والتأكيد على تعزيز التعاون بين الوزارة والبلدية، بحضور محافظ بالإنابة السيدة إيمان الرافعي، وعدد من والقادة الأمنيين.وخلال اللقاء، شدّد الوزير الحجار على أهمية دعم بلدية طرابلس في أداء مهامها الإنمائية والخدماتية، مؤكّدًا وقوف إلى جانب البلدية ومساندتها في تنفيذ مشاريعها التي تخدم المدينة وأهلها.بدوره، رحّب الدكتور كريمة بالوزير الحجار، مثمّنًا دلالات الزيارة التي تعكس حرص الوزارة على دعم وتفعيل دوره، ومعبّرًا عن تقديره لـ"اهتمام الوزير ومتابعته الدؤوبة لشؤون مدينة طرابلس وبلديتها"، مؤكّدًا أن هذا التعاون يشكّل ركيزة أساسية للنهوض بالمدينة وتحسين خدماتها العامة.