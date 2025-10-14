Advertisement

لبنان

الراعي بحث وزواره في الأوضاع

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:00
Doc-P-1429346-638960619652372157.png
Doc-P-1429346-638960619652372157.png photos 0
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي عدداً من الشخصيات السياسية والأكاديمية والتربوية، حيث تناولت اللقاءات أوضاع لبنان والتطورات الإقليمية والتحضيرات لفعاليات وطنية ودولية مقبلة.
واستهلّ الراعي لقاءاته باستقبال الوزير السابق روجيه ديب، الذي أثنى على الجهود التي تُبذل "لترسيخ السلام والحفاظ على الاستقرار في لبنان والمنطقة"، مشيراً إلى أن البحث تطرق إلى زيارة البابا لاون الرابع عشر المرتقبة إلى لبنان نهاية الشهر المقبل، وما تحمله من رمزية مسيحية ووطنية وسط التحولات التي تشهدها المنطقة. وأعرب ديب عن تفاؤله بوقف الحرب في غزة وبما أظهره مؤتمر شرم الشيخ من التزام دولي داعم للسلام.

كما التقى الراعي البروفسور أنطوان مسرة، العضو المؤسس في "المؤسسة اللبنانية للسلم الأهلي"، ورئيس المؤسسة ربيع قيس، اللذين وجّها له دعوة لرعاية وحضور المؤتمر الإقليمي للمحاكم الذي تنظمه المؤسسة الشهر المقبل في المعهد العالي للأعمال – كليمنصو، بمشاركة قضاة ورؤساء محاكم من لبنان والأردن وفلسطين.
 
وسلّم مسرة البطريرك عدداً من مؤلفات المؤسسة حول القوانين وتطبيقها، إضافة إلى كتاب جديد بعنوان "الأحوال الشخصية – دراسة تقييمية لعمل المحاكم المسيحية والإسلامية وآفاق تطويرها".

واستقبل الراعي أيضاً وفداً من جامعة الرئيس رفيق الحريري – المشرف، وجّهه لدعوته إلى حضور مؤتمر تنظمه الجامعة في العشرين من كانون الثاني المقبل بعنوان "القيم المهنية وأخلاقياتها"، حيث عرض الوفد رسالة الجامعة ودورها التربوي في تعزيز القيم الوطنية والأخلاقية لدى الشباب.

كما استقبل البطريرك الراعي المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد عماد خريش، حيث جرى عرض لشؤون تتعلق بعمل الجهاز وجهوده الميدانية.
