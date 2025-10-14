Advertisement

لبنان

هيكل يبحث مع كبير مستشاري الدفاع البريطاني والمنسقة الأممية تطورات لبنان والمنطقة

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:14
Doc-P-1429352-638960625890972201.png
Doc-P-1429352-638960625890972201.png photos 0
استقبل قائد الجيش رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرين، مع وفد مرافق بحضور السفير البريطاني هامش كويل والملحق العسكري المقدم تشارلز سميث.
وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين.
كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24