هيكل يبحث مع كبير مستشاري الدفاع البريطاني والمنسقة الأممية تطورات لبنان والمنطقة

استقبل رودولف هيكل، في مكتبه، في اليرزة، كبير مستشاري لشؤون الأميرال إدوارد ألغرين، مع وفد مرافق بحضور هامش كويل والملحق العسكري المقدم .وتناول البحث الأوضاع العامة في والمنطقة وسبل التعاون بين جيشي البلدين.كما استقبل المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.