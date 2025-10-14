Advertisement

لبنان

سلوم: للتحقق المخبري قبل الإضرار بسمعة لبنان وصادراته

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:17
A-
A+
Doc-P-1429355-638960627132804884.png
Doc-P-1429355-638960627132804884.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، الى "اخذ المزيد من العينات واجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل ، منعاً لاي خطأ مخبري قبل القضاء على سمعة منتج لبناني ، أيّا يكُن هذا المنتج وطبيعته ، وما له من تأثير سلبي على طبيعة لبنان السياحية ، وصادراته الى الخارج على قلتها ، واليد العاملة التي تعتاش من صناعته".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
عبدالله: سمعة لبنان على المحك!
lebanon 24
14/10/2025 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
تسهيلات جديدة للمستفيدين من الفحوصات المخبرية في مستشفى البترون
lebanon 24
14/10/2025 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
هل ما سمعه برّاك من رئيس الجمهورية قد أثار غضبه؟
lebanon 24
14/10/2025 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سلوم : ما أحوجنا الى صوت الاعتدال في غياب امام لبنان
lebanon 24
14/10/2025 22:02:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جو سلوم

القضاء

لبنان

العين

بري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:55 | 2025-10-14
14:51 | 2025-10-14
14:29 | 2025-10-14
14:17 | 2025-10-14
14:16 | 2025-10-14
14:07 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24