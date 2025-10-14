سلوم: للتحقق المخبري قبل الإضرار بسمعة لبنان وصادراته

دعا نقيب صيادلة الدكتور ، في بيان، الى "اخذ المزيد من العينات واجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل ، منعاً لاي خطأ مخبري قبل على سمعة منتج لبناني ، أيّا يكُن هذا المنتج وطبيعته ، وما له من تأثير سلبي على طبيعة لبنان السياحية ، وصادراته الى الخارج على قلتها ، واليد العاملة التي تعتاش من صناعته".

