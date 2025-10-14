Advertisement

لبنان

رسالة تقدير من الفاتيكان للشيخ أبي المنى

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:20
تلقى شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رسالة خطية من امانة سر دولة الفاتيكان ثمّن فيها البابا لاون الرابع عشر " الموقف المسؤول للشيخ ابي المنى، باعتبار الاديان مدعوة إلى خدمة الانسان وحماية حياته وحقوقه، وتعزيز ثقافة الأخوّة والرحمة، وبذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة، كون السلام هو الطريق الوحيد الذي يضمن للشعوب كرامتها وأمنها".
وابدى الكرسي الرسولي للشيخ ابي المنى "ألمه الكبير، ازاء الاحداث المأساوية التي طالت الأبرياء من ابناء الطائفة الدرزية في السويداء".

وجاءت رسالة البابا باللغتين العربية والإنجليزية عبر امانة سر دولة الڤاتيكان، ردا على رسالة شيخ العقل له، الذي سبق وسلّمه اياها مستشاره الإعلامي الشيخ عامر زين الدين في حاضرة الفاتيكان في السادس من ايلول الماضي. 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24