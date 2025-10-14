رسالة تقدير من الفاتيكان للشيخ أبي المنى

Advertisement

تلقى شيخ العقل لطائفة الشيخ الدكتور سامي ابي المنى رسالة خطية من امانة سر دولة ثمّن فيها البابا لاون " الموقف المسؤول للشيخ ابي المنى، باعتبار الاديان مدعوة إلى خدمة الانسان وحماية حياته وحقوقه، وتعزيز ثقافة الأخوّة والرحمة، وبذل الجهود لتحقيق السلام في المنطقة، كون السلام هو الطريق يضمن للشعوب كرامتها وأمنها".وابدى الكرسي الرسولي للشيخ ابي المنى "ألمه الكبير، ازاء الاحداث المأساوية التي طالت الأبرياء من ابناء الطائفة الدرزية في السويداء".وجاءت رسالة البابا باللغتين العربية والإنجليزية عبر امانة سر دولة الڤاتيكان، ردا على رسالة شيخ العقل له، الذي سبق وسلّمه اياها مستشاره الإعلامي الشيخ عامر في حاضرة الفاتيكان في السادس من ايلول الماضي.