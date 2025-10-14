23
o
بيروت
20
o
طرابلس
21
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
14
o
بعلبك
9
o
بشري
15
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الحجار يختتم جولته في طرابلس بزيارة بلدية الميناء: سنعزز قدراتها التنموية
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
زار
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
بلدية الميناء، المحطة الاخيرة ضمن جولته في
طرابلس
، يرافقه محافظ
لبنان
الشمالي
بالإنابة إيمان الرافعي.
Advertisement
وكان في استقباله رئيس البلدية
عبد الله
كبارة واعضاء
المجلس البلدي
، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد اجتماع موسّع، تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.
وشدد الوزير الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن "
وزارة الداخلية
تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".
وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بالصورة: السفيرة الأميركية ليزا جونسون بجولة سياحية على جزر الميناء – طرابلس
Lebanon 24
بالصورة: السفيرة الأميركية ليزا جونسون بجولة سياحية على جزر الميناء – طرابلس
14/10/2025 22:02:56
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا
Lebanon 24
عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا
14/10/2025 22:02:56
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
Lebanon 24
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
14/10/2025 22:02:56
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
14/10/2025 22:02:56
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الوكالة الوطنية
وزارة الداخلية
المجلس البلدي
وزير الداخلية
عبد الله
الشمالي
الحجار
طرابلس
تابع
قد يعجبك أيضاً
الجميّل: رؤية الكتائب الممتدّة منذ 89 عامًا "تتحقق اليوم"
Lebanon 24
الجميّل: رؤية الكتائب الممتدّة منذ 89 عامًا "تتحقق اليوم"
14:55 | 2025-10-14
14/10/2025 02:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
النقل المشترك: نرفض المسّ بحقوق موظفي قطاع الخليوي
Lebanon 24
النقل المشترك: نرفض المسّ بحقوق موظفي قطاع الخليوي
14:51 | 2025-10-14
14/10/2025 02:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار في محيط مدينة الميناء... وهذا ما حلّ به!
Lebanon 24
ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار في محيط مدينة الميناء... وهذا ما حلّ به!
14:29 | 2025-10-14
14/10/2025 02:29:52
Lebanon 24
Lebanon 24
في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر
Lebanon 24
في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر
14:17 | 2025-10-14
14/10/2025 02:17:41
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة أزمة النفايات
Lebanon 24
طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة أزمة النفايات
14:16 | 2025-10-14
14/10/2025 02:16:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
Lebanon 24
خبر جديد عن "مياه تنورين".. ماذا حصل مساء؟
15:04 | 2025-10-13
13/10/2025 03:04:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
Lebanon 24
تصريح مفاجئ لوزير الزراعة عن قضية "مياه تنورين": لم أكن أعلم عندما وقّعت!
12:23 | 2025-10-14
14/10/2025 12:23:33
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
Lebanon 24
فيديو من طريق المطار... كان يمرّ بالصدفة وهكذا أنقذه
07:23 | 2025-10-14
14/10/2025 07:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
Lebanon 24
"حزب الله" يستخدم "تحية هتلر".. إقرأوا ما قيلَ في إسرائيل
15:43 | 2025-10-13
13/10/2025 03:43:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
Lebanon 24
بعد قرار وزارة الصحة... هذا ما أعلنته شركة "مياه تنورين"
06:07 | 2025-10-14
14/10/2025 06:07:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:55 | 2025-10-14
الجميّل: رؤية الكتائب الممتدّة منذ 89 عامًا "تتحقق اليوم"
14:51 | 2025-10-14
النقل المشترك: نرفض المسّ بحقوق موظفي قطاع الخليوي
14:29 | 2025-10-14
ألقى قنبلة يدوية وأطلق النار في محيط مدينة الميناء... وهذا ما حلّ به!
14:17 | 2025-10-14
في الشمال... حملة أمنية وإغلاق محلات بالشمع الأحمر
14:16 | 2025-10-14
طوني فرنجيه يلتقي وزيرة البيئة لمناقشة أزمة النفايات
14:07 | 2025-10-14
ناصر الدين يؤكد أهمية التعاون الدولي لتعزيز القطاع الصحي اللبناني
فيديو
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
Lebanon 24
بالفيديو.. بث مباشر لقمة شرم الشيخ للسلام
11:39 | 2025-10-13
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
Lebanon 24
"الشتاء جايي"... فاستعدّوا للغرق بالنفايات لا بالأمطار!
13:30 | 2025-10-07
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
Lebanon 24
"نجم جنتلمان".. إعلامية وابنة ممثلة سورية بطلة "فيديو كليب" راغب علامة (فيديو)
01:56 | 2025-10-03
14/10/2025 22:02:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24