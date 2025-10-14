Advertisement

لبنان

الحجار يختتم جولته في طرابلس بزيارة بلدية الميناء: سنعزز قدراتها التنموية

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:33
A-
A+
Doc-P-1429369-638960637031898046.png
Doc-P-1429369-638960637031898046.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زار وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بلدية الميناء، المحطة الاخيرة ضمن جولته في طرابلس، يرافقه محافظ لبنان الشمالي بالإنابة إيمان الرافعي.
Advertisement

وكان في استقباله رئيس البلدية عبد الله كبارة واعضاء المجلس البلدي، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد  اجتماع موسّع،  تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية  في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.

وشدد الوزير الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن "وزارة الداخلية تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".

وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
بالصورة: السفيرة الأميركية ليزا جونسون بجولة سياحية على جزر الميناء – طرابلس
lebanon 24
14/10/2025 22:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
عمّال بلدية الميناء ـ طرابلس ينفذون إضرابًا مفتوحًا
lebanon 24
14/10/2025 22:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلس وTİKA.. اتفاق على ترميم مدرسة الشهداء وتعزيز المشاريع التنموية
lebanon 24
14/10/2025 22:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار في طرابلس: دعمٌ كامل لبلدية المدينة ومشاريعها الإنمائية
lebanon 24
14/10/2025 22:02:56 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الوطنية

وزارة الداخلية

المجلس البلدي

وزير الداخلية

عبد الله

الشمالي

الحجار

طرابلس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:55 | 2025-10-14
14:51 | 2025-10-14
14:29 | 2025-10-14
14:17 | 2025-10-14
14:16 | 2025-10-14
14:07 | 2025-10-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24