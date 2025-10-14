الحجار يختتم جولته في طرابلس بزيارة بلدية الميناء: سنعزز قدراتها التنموية

Advertisement

زار والبلديات أحمد بلدية الميناء، المحطة الاخيرة ضمن جولته في ، يرافقه محافظ بالإنابة إيمان الرافعي.وكان في استقباله رئيس البلدية كبارة واعضاء ، وبعد تحية من عناصر شرطة البلدية ، عقد اجتماع موسّع، تناول الأوضاع العامة في المدينة، والتحديات التي تواجهها البلدية في المجالات الخدماتية والتنموية والإدارية والمالية، إضافة إلى سبل التعاون بين مختلف الإدارات لتعزيز حضور البلدية وتمكينها من أداء دورها على نحو أفضل.وشدد الوزير الحجار على "أهمية دعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها المحوري في خدمة المواطنين وتطوير البنى التحتية وتحسين مستوى الخدمات العامة"، مؤكدا أن " تولي اهتماما خاصا بتعزيز قدرات البلديات، باعتبارها الشريك الأول في مسار التنمية المحلية، والعنصر الأساس في تحقيق التوازن بين حاجات الناس وإمكانات الدولة".وأشار الى أن "التعاون بين الوزارة والبلديات يشكل مدخلا حقيقيا للنهوض بالمناطق وتحقيق التنمية المتوازنة، خصوصا في المدن الساحلية التي تمتلك طاقات بشرية واقتصادية واعدة كمدينة الميناء". (الوكالة الوطنية)