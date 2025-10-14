23
لبنان
خريش تفقد مراكز الدفاع المدني في الضاحية
Lebanon 24
14-10-2025
|
11:35
A-
A+
تفقد
المدير العام
للدفاع المدني بالتكليف العميد الركن عماد خريش، عددا من مراكز الدفاع المدني في الضاحية، استهلها بزيارة مركز المتن الجنوبي الساحلي الإقليمي في برج البراجنة، واطلع على أعمال بناء المركز الجديد الذي يتم إنشاؤه بدعم من بلدية برج البراجنة.
وخلال الزيارة، تسلّم آلية إطفاء، بعد إنجاز أعمال صيانتها وتجديدها بمبادرة مشتركة بين شركة مطاعم "ماكدونالدز" والسفارة
الفرنسية
.
وأفادت دائرة الإعلام والعلاقات العامة في
المديرية العامة
للدفاع المدني بأن "خريش تفقد أيضا مركز الغبيري 2، الذي تضرر إبان العدوان
الإسرائيلي
على
لبنان
، واطلع على مسار أعمال
إعادة الإعمار
الجارية بدعم من بلدية الغبيري، حيث تبيّن له التقدّم المحقّق في الأشغال والحاجات المتبقية. كما شملت الجولة مركزي الغبيري 1 وحارة حريك".
وأشاد خريش بـ"المبادرات التي تسهم في دعم المديرية العامة للدفاع المدني وتعزيز قدراتها العملانية في تنفيذ المهمات الميدانية"، مؤكدا "أهمية المحافظة على أعلى درجات الجهوزية والانضباط، ومواصلة التدريب والتأهيل وتحديث الآليات والمراكز بما يضمن حسن تنفيذ الواجبات الموكلة إلى العناصر". (الوكالة الوطنية)
