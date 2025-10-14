Advertisement

لبنان

اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:37
Doc-P-1429374-638960641534418367.jpg
Doc-P-1429374-638960641534418367.jpg photos 0
أجرى وزير الخارجية يوسف رجي اتصالاً بنظيره المصري بدر عبد العاطي، وبحث معه في التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.
وأثنى رجي على "الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، آملاً في "أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم".

وبحث رجي مع نظيره المصري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.
بدر عبد العاطي

عبد العاطي

يوسف رجي

الثنائي

فلسطين

العلا

مصري

