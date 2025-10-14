اتصال بين وزير الخارجية ونظيره المصري لبحث تطورات الحرب في غزة

Advertisement

أجرى اتصالاً بنظيره المصري ، وبحث معه في التطورات الأخيرة المرتبطة بوقف الحرب في غزة.وأثنى رجي على "الجهود التي بُذلت في سبيل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني"، آملاً في "أن تنجح المساعي العربية والدولية في التوصل إلى اتفاق دائم يضمن حقن الدماء ويسمح للفلسطينيين بإقامة دولتهم".وبحث رجي مع نظيره المصري في العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتم تأكيد أهمية استمرار التنسيق في مختلف المجالات.