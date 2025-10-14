صدر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، البيان الآتي: "قامت مديرة مختبر المياه في ، م.سيلين بأخذ عينات من مياه من مناطق مختلفة اضافة الى ماركات أخرى لفحصها وستصدر النتائج خلال 48 ساعة".

أضاف البيان: "تتمنى Lari على الوزارات اعتماد المختبرات المعتمدة وليس أي مختبر آخر والمختبرات هي: Lari و IRI".





تابع: "لذا اقتضى التوضيح كما أن هذا الموضوع صادر بقرار من ولا يحق لأي موظف من أي وزارة تغيير المختبرات".





ختم: "وتتمنى Lari من وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أي خبر خاصة أنها تبحث عن الفضائح لتصبح بذلك وسائل التدمير الاجتماعي".