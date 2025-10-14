Advertisement

لبنان

خبر جديد يتعلّق بـ"مياه تنورين"... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
14-10-2025 | 11:48
صدر عن مصلحة الابحاث العلمية الزراعية، البيان الآتي: "قامت مديرة مختبر المياه في الفنار، م.سيلين حجار بأخذ عينات من مياه تنورين من مناطق مختلفة اضافة الى ماركات أخرى لفحصها وستصدر النتائج خلال 48 ساعة". 
أضاف البيان: "تتمنى Lari على الوزارات اعتماد المختبرات المعتمدة وليس أي مختبر آخر والمختبرات هي: Lari و IRI". 


تابع: "لذا اقتضى التوضيح كما أن هذا الموضوع صادر بقرار من وزير الزراعة ولا يحق لأي موظف من أي وزارة تغيير المختبرات". 


ختم: "وتتمنى Lari من وسائل التواصل الاجتماعي التأكد من أي خبر خاصة أنها تبحث عن الفضائح لتصبح بذلك وسائل التدمير الاجتماعي".
